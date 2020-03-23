Borsalara virüs darbesi! 28 trilyon dolar uçtu

ekonomisini sarsan Coronavirüs kabusu, borsaları da yerle bir etti. Küresel ekonominin resesyona gireceği endişeleri, borsalarda 2008 krizinden bu yana en sert düşüşlere neden oldu. Dünya borsaları endeksi olarak tanımlanan MSCI World, 12 Şubat'tan bu yana yüzde 32 düştü. Endeks 2 bin 424 puandan bin 650 puana düşerken, işlem gören şirketlerin piyasa değeri deazalarak 59 trilyon dolara indi. Borsa İstanbul ise tutunan piyasalar arasında yer aldı. 1 ayda yüzde 25.8 düşen Borsa İstanbul'da kayıplar dünya ortalamasının neredeyse yarısında kaldı.