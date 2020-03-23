ALTIN DOLARI GEÇECEK Mİ?

Bankanın hazırladığı notta, finans kurumlarının kredi destekleri pay piyasalarında görülen düzeltme ve yeniden değerlemelerin yanında Merkez Bankalarının ve süper zenginlerin kuvvetli alımlarının etkili olduğunu belirtti. Yabancı bankanın altın yorumu ve tahminin den hareketle 2011 yılında 1921 dolar ile tarihi seviyesini gören altın için 2020 ve 2021 yılında bu rekoru egale edeceğini belirtti. Citigroup İnc. altın fiyatlarının 2021 yılında 2 bin doların üzerine çıkacağını ve bu seviyeden dengelenme sağlayarak yeni zirvelere ulaşacağını tahmin ediyor.

ÜÇGEN FORMASYONU (TRIANGLE )

Teknik analizde çok sık rastlanan formasyonlardır. Farklı yönde hareket eden 2 trend çizgisi (giderek fiyatlardaki sıkışma sonucu birleşerek üçgen görüntüsü oluşturur. Sıkışma tamamlandığında formasyon tamamlanmış olur.

Aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi üçgenin daralan kısmına gelindiğinde hangi tarafa kırılım gerçekleşirse o yönde büyük hareketlilikler oluşur.

Tekniğin Dışında Global Gelişmelere Dikkat

Corona virüsü, ABD ve Çin arasındaki gerginlik, İran Ambargosu, zamansız Trump tweetleri gibi konularda yatırımcıların gelişmeleri yakında takip etmesi gerekiyor.