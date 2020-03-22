Migros’tan evlere hizmet

Migros, koronavirüse (Covid- 19) karşı çalışanlarını ve müşterilerini korumak için önlemlerini artırırken, online gıda platformu Sanal Market'ten alışveriş yapan 60 yaş ve üstü kişilerin evden çıkmamaları için siparişlerini ücretsiz olarak evlerine götürüyor.Tüm mağazalarında sıradaki müşteri ve kasa ile mesafeyi ölçen şeritleri "1,5 metre sosyal mesafe hepimizi korur" uyarısıyla uygulayan Migros, tedbirleri artırdı. Mağazaların çalışma saatlerinde düzenleme yapan Migros, mağazaların kapanma saatini 20.00 olarak değiştirirken, AVM mağazaları ise 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.
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