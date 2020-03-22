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    • Ekonomi
    • 22.03.2020 Gazete
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    ’tan evlere hizmet

    , koronavirüse (Covid- 19) karşı çalışanlarını ve müşterilerini korumak için önlemlerini artırırken, online gıda platformu 'ten alışveriş yapan ve üstü kişilerin evden çıkmamaları için siparişlerini ücretsiz olarak evlerine götürüyor.

    Migros’tan evlere hizmet
    Migros, koronavirüse (Covid- 19) karşı çalışanlarını ve müşterilerini korumak için önlemlerini artırırken, online gıda platformu 'ten alışveriş yapan 60 yaş ve üstü kişilerin evden çıkmamaları için siparişlerini ücretsiz olarak evlerine götürüyor.Tüm mağazalarında sıradaki müşteri ve kasa ile mesafeyi ölçen şeritleri "1,5 metre sosyal mesafe hepimizi korur" uyarısıyla uygulayan , tedbirleri artırdı. Mağazaların çalışma saatlerinde düzenleme yapan Migros, mağazaların kapanma saatini 20.00 olarak değiştirirken, mağazaları ise 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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