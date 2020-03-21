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    • Ekonomi
    • 21.03.2020 Gazete
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    Vergi indirimi erken emekli eder

    Takvim Gazetesi yazarı bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen “Şeker, yüksek tansiyon ve kolesterol hastasıyım. Malulen emekli olur muyum? ” sorusu ve emeklilikle ilgili gelen diğer soruları yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...



    27/10/2004 SSK girişim. Toplam 1065 ve 09/05/2013'te SGK 2400, toplam 3465 gün. Yüzde 69 engelliyim ve çalışmaya devam ediyorum. 3600 gün primle mi yoksa 4000 gün primle mi emekli olacağım? Melek



    Engelinizden dolayı bu oranda vergi indirimi alabilirseniz erken emeklilik imkanına kavuşursunuz. Buna göre yüzde 69 vergi indirimi alırsanız 18 yıl, 4000 gün ile emekli olursunuz. Alamazsanız şartlar 7000 gün ve 58 yaş olacaktır.



    06/11/2002 sigorta başlangıcım. 10/06/1985 doğumluyum. Yüzde 52 engelli raporum var. Prim günüm 4300. 2022 maaşı almaktayım. Maaş emekliliğe engel mi? Şuayip SÖNMEZER
    Emekliliğinize engel olmaz ama engelli raporu yeterli değil, vergi dairesinden bu oranda vergi indirimi de almanız gerekir. Eğer yüzde 52 vergi indirimi alırsanız 19 yıl, 4240 gün ile emekli olursunuz. Onun dışında 7000 gün, 60 yaş gerekir.



    12/04/1972 doğum tarihim. 15.01.1990 sigorta başlangıcım. 5040 gün sigorta primim var. Şeker, yüksek tansiyon ve kolesterol hastasıyım. Malulen emekli olur muyum? Mideden ameliyat oldum, boynumda, sırtımda ve belimde fıtık bulunuyor. Mehmet AYDIN



    Malulen emeklilik için en az yüzde 60 rapor almanız ve bunun SGK tarafından onaylanması gerekiyor. Bu rapor SGK'nın sevk edeceği hastanede heyet tarafından veriliyor. O yüzden önce SGK'ya müracaat etmeniz lazım. Bu hastalıkların malulen emekli edip etmeyeceğine doktorlar karar verecek.

    ekonomi@takvim.com.tr

    FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN

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