Vergi indirimi erken emekli eder





06/11/2002 sigorta başlangıcım. 10/06/1985 doğumluyum. Yüzde 52 engelli raporum var. Prim günüm 4300. 2022 maaşı almaktayım. Maaş emekliliğe engel mi? Şuayip SÖNMEZER

Emekliliğinize engel olmaz ama engelli raporu yeterli değil, vergi dairesinden bu oranda vergi indirimi de almanız gerekir. Eğer yüzde 52 vergi indirimi alırsanız 19 yıl, 4240 gün ile emekli olursunuz. Onun dışında 7000 gün, 60 yaş gerekir.



