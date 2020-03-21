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    • Ekonomi
    • 21.03.2020 Gazete
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    Coronavirüs geçirmeyen ev!

    Tüm dünyaya yayılan Coronavirüs sahibinden kiralık ve sahibinden satılık ilanlarına da sıçradı. Kimi ilanlarda 'Coronavirüs geçirmez ev', 'Coronavirüs'ün çıkamayacağı yükseklik' gibi abartılı ve gerçek dışı tanımlar da yapılıyor.

    Coronavirüs geçirmeyen ev!
    Tüm dünyaya yayılan Coronavirüs sahibinden kiralık ve sahibinden satılık ilanlarına da sıçradı. Kimi ilanlarda 'Coronavirüs geçirmez ev', 'Coronavirüs'ün çıkamayacağı yükseklik' gibi abartılı ve gerçek dışı tanımlar da yapılıyor. İşte ilanlarda dikkat çeken sloganlardan bazıları:



    Coronavirüs'e yakalanmamak için bol oksijenli dağ evi
    Corona'dan dezenfekte edilmiş stüdyo daire
    Coronavirüs'ten izole, huzurlu ve steril...
    Coronavirüs geçirmeyen daire
    Coronavirüs'ten kaçmak için en iyi fırsat
    Üreticiden arsanıza Corona'dan uzak prefabrik ev
    Coronavirüs'ün çıkamayacağı yükseklikte teraslı ev.

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