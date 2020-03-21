Coronavirüs geçirmeyen ev!

Tüm dünyaya yayılan Coronavirüs sahibinden kiralık ve sahibinden satılık ilanlarına da sıçradı. Kimi ilanlarda 'Coronavirüs geçirmez ev', 'Coronavirüs'ün çıkamayacağı yükseklik' gibi abartılı ve gerçek dışı tanımlar da yapılıyor. İşte ilanlarda dikkat çeken sloganlardan bazıları:
Coronavirüs'e yakalanmamak için bol oksijenli dağ evi
Corona'dan dezenfekte edilmiş stüdyo daire
Coronavirüs'ten izole, huzurlu ve steril...
Coronavirüs geçirmeyen daire
Coronavirüs'ten kaçmak için en iyi fırsat
Üreticiden arsanıza Corona'dan uzak prefabrik ev
Coronavirüs'ün çıkamayacağı yükseklikte teraslı ev.
Coronavirüs'e yakalanmamak için bol oksijenli dağ evi
Corona'dan dezenfekte edilmiş stüdyo daire
Coronavirüs'ten izole, huzurlu ve steril...
Coronavirüs geçirmeyen daire
Coronavirüs'ten kaçmak için en iyi fırsat
Üreticiden arsanıza Corona'dan uzak prefabrik ev
Coronavirüs'ün çıkamayacağı yükseklikte teraslı ev.
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