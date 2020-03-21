Coronavirüs geçirmeyen ev!

dünyaya yayılan Coronavirüs sahibinden kiralık ve sahibinden satılık ilanlarına da sıçradı. Kimi ilanlarda 'Coronavirüs geçirmez ev', 'Coronavirüs'ün çıkamayacağı yükseklik' gibi abartılı ve gerçek dışı tanımlar da yapılıyor. İşte ilanlarda dikkat çeken sloganlardan bazıları:Corona'dan dezenfekte edilmiş stüdyo daireCoronavirüs geçirmeyen daireÜreticiden arsanıza Corona'dan uzak prefabrik ev