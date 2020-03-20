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    • Ekonomi
    • 20.03.2020 16:01
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    • 20.03.2020 16:01
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    'dan koronavirüs kararı! , ve 'da üretimi durdurdu!

    Koronavirüs dünyayı adeta esir aldı. Tüm ülkelere yayılan koronavirüs özellikle ekonomiyi yerle bir etti. li otomobil üreticisi , koronavirüsün yayılmasını engellemek için İsveç, Amerika Birleşik Devletleri ve 'daki fabrikalarında üretimi askıya aldı.

    Otomotiv devinden 3 ülkedeki üretimini askıya aldı!

    'nun Torslanda, Skovde, Olofstrom'daki fabrikalarının ve 'daki tesisinin 26 Mart ile 14 Nisan arasında kapanacağı şirket tarafından açıklandı. Şirketin 'nın Gent kentindeki tesisi zaten geçici olarak kapatılmıştı.

    Genel Müdür Håkan Samuelsson, "Başlıca endişelerimiz çalışanlarımızın sağlığı. Bence ekonomi için, sert bir şey yapmalıyız" dedi.

    Samuelsson Reuters'e verdiği demeçte, "Bu koronavirüsün etkisinin her geçen gün arttığını görüyoruz. Lojistik tedarik tarafında sorunlar görüyoruz.Sosyal mesafeye katkıda bulunmaya yardımcı olmalıyız" ifadesinde bulundu.

    Genel Müdür Samuelsson, şirketin fabrika kapanışları sırasında beyaz yakalı personelin çalışma saatlerini azaltacağını ve hükümet teşviklerinden yararlanacağını da söyledi. Ayrıca, "Ülkeler arasında büyük bir fark var. Bazılarının sokağa çıkma yasağı var, restoranlar ve okullar kapalı. Diğer ülkelerde daha az sert önlemler var. Bence bunu daha fazla senkronize etmemiz gerekiyor" dedi.

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