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    • 20.03.2020 16:37
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    Son dakika: açıkladı: ların satış fiyatları artmayacak!

    Son dakika haberleri... , bazı üreticilerinin fabrika ve satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini açıkladı.

    Bakan açıkladı: Perakende satış fiyatları artmayacak!

    Son dakika haberi... fiyatlarında artışa ilişkin yeni bir açıklama geldi., bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Kolonya ve dezenfektan üretiminin hammaddesi etil alkolün üreticilerimize arz edilebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı; Ticaret Bakanlığı; ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyon halinde 13 Mart 2020 tarihinde EPDK'dan benzine etil alkol karıştırılması zorunluluğunun askıya alınmasını talep ettik. EPDK aynı gün tarihli toplantısında bu yönde karar aldı. Böylece kolonya ve dezenfektan üretiminde arz güvenliğini önemli ölçüde sağlamış olduk." dedi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı: Kolonyaların perakende satış fiyatları artmayacak!
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