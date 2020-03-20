Türkiye Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri takip ederken emekli vatandaşlarımız için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda SGK ve Bağkur'lu emekli maaşlarında müjdeli haber önceki gün gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen toplantı sonrası yaptığı konuşmada en düşük emekli maaşının 1500 TL seviyesine çıkarılacağını söyledi.
YÜZDE 20'YE KADAR ZAM
Hesaplamalara göre, halen 1.263 TL düzeyinde olan en düşük SSK emekli maaşı yüzde 20 zam ile 1.500 TL'ye çıkarılacak.
En düşük 1418 TL olan Bağ-Kur Emekli maaşlarında ise yüzde 6 oranında zam ile yüzde yine 1.500 TL'ye yükselecek.
MAAŞI 1500 TL'NİN ÜSTÜNDE OLANLARA ZAM VAR MI?
Maaşı 1500 TL olan emekliler ise, maaşlarında herhangi bir düzenleme ve zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Ancak bu düzenleme sadece maaşı 1500 TL 'nin altında olanları kapsıyor.
MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI 1500 TL'DEN AZ DEĞİL
Memur emeklilerinin maaşları 1500 TL'nin altında olmadığı için onlar ek zam alamayacak.
1.000 TL AY BAŞINDA HESAPTA
Emekliler, dul ve yetimlerin aralarında bulunduğu yaklaşık 12 milyon kişinin Ramazan Bayramı ikramiyesi erkene çekildi. İkramiye Nisan ayı başında ödenecek. Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta kutlanacak.
23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs arasında yatırılması bekleniyordu. Ödeme yaklaşık 2 ay erken yapılmış olacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere ise aylıkları oranında ikramiye ödenecek. 12 milyon kişiye yaklaşık 12 milyar lira ödeme yapılacak.
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