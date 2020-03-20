20 Mart canlı dolar alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,54 seviyelerinde alıcı buluyor. Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,50'nin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?