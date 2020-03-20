20 Mart canlı dolar alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,54 seviyelerinde alıcı buluyor. Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,50'nin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 314 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 311 bin 200 lira, en yüksek 315 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,07 artışla 314 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 775 milyon 952 bin 142,33 lira, işlem miktarı ise 2.465,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 786 milyon 281 bin 113,10 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE HIZLI YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme adımlarından bulduğu destekle haftanın son işlem gününe alıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 4,9 kazançla 302 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 5,9 artışla 9.110 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,4 yükselişle 5.380 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 4,8 primle 6.703 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,9 artışla 4.086 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 3,8 kazançla 16.050 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,9 artışla 1,0790, sterlin/dolar paritesi de yüzde 3,2 yükselişle 1,1860 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, hafta boyunca merkez bankaları ve hükümetlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik etkilerin hafifletilmesi için attığı adımlar sonrası, pay piyasalarının iki gündür pozitif seyrettiğini ifade etti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dün küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için dünyanın büyük merkez bankalarının ardından 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı aldığını anımsatan analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) da son 10 günde gerçekleştirdiği ikinci olağanüstü toplantıyla, politika faizini 15 baz puan indirerek yüzde 0,10'a düşürdüğünü ve varlık alımlarını da 200 milyar sterlin artırdığını aktardı.
Analistler bugün Almanya'da açıklanan şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi'nin beklentilerin altında kaldığını belirterek, gün içerisinde Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de şubat ayı 2. el konut satışları verisinin takip edileceğini kaydetti.
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