Para çekme limiti ne kadar? Bankaların ATM'lerden para çekme limiti vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs nedeniyle bankalara gitmek istemeyen ancak yüklü miktarda para çekecek kişiler için bankalar para çekme limitini yükseltti. Böylelikle vatandaşlar acil para çekme işlemini ATM'lerden halledebilecek. Peki, Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank ve diğer tüm bankaların para çekme limiti ne kadar? İşte tüm bankaların açıkladığı limit bilgileri…

ATM'LERDEN PARA ÇEKME LİMİTİ NE KADAR?

VAKIFBANK

Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında, toplum sağlığı açısından riskleri en aza indirmek ve bankacılık işlemlerinin aksamaması için ATM'lerden günlük ücretsiz para çekme limiti 5 bin TL'ye çıkarıldı. Öte yandan ATM'ler üzerinden kartsız para ödemede de sınır ve tutarı kaldırarak ücretsiz hale getiren banka bankomat ve kredi kartı temassız ödeme limitini de 250 TL'ye yükseltti.