Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|10,55
|11,21
|-5,89
|Bim Mağazalar
|49,82
|52,20
|-4,56
|Koç Holding
|13,26
|13,88
|-4,47
|Akbank
|5,52
|5,68
|-2,82
|Erbosan
|14,87
|15,14
|-1,78
|Garanti Bankası
|7,46
|7,58
|-1,58
|İş GMYO
|1,29
|1,31
|-1,53
|Anadolu Cam
|2,48
|2,51
|-1,20
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,88
|1,90
|-1,05
|Adana Çimento (A)
|6,80
|6,87
|-1,02
|Sabancı Holding
|7,53
|7,60
|-0,92
|Trakya Cam
|2,56
|2,58
|-0,78
|Koza Altın
|51,60
|51,95
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|6,78
|6,80
|-0,29
BORSA İSTANBUL'DA GÜNLÜK İŞLEMLER
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,38
|1,47
|-25,81
|Acıpayam Selüloz
|4,00
|-0,50
|-37,21
|Adana Çimento (A)
|6,80
|-1,02
|-29,97
|Adana Çimento (B)
|5,11
|-2,67
|-28,33
|Adana Çimento (C)
|2,00
|1,52
|-10,31
|Adel Kalemcilik
|8,86
|0,91
|-43,57
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,84
|2,44
|-41,19
|Afyon Çimento
|4,13
|1,23
|-34,24
|Ak Enerji
|0,65
|1,56
|-40,37
|Akbank
|5,52
|-2,82
|-31,94
|Akçansa
|6,62
|0,00
|-34,06
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,25
|0,81
|-40,76
|Akfen GMYO
|1,82
|1,68
|-55,06
|Akın Tekstil
|7,17
|0,42
|-48,01
|Akiş GMYO
|2,41
|2,99
|-40,35
|Akmerkez GMYO
|21,26
|-0,28
|-10,22
|Aksa
|6,20
|2,82
|-20,80
|Aksa Enerji
|3,24
|0,31
|-14,74
|Aksigorta
|4,31
|0,23
|-20,45
|Aksu Enerji
|5,79
|3,02
|-61,06
|Alarko Carrıer
|33,10
|2,73
|-44,83
|Alarko GMYO
|10,30
|2,79
|-32,16
|Alarko Holding
|3,73
|0,27
|-37,31
|Albaraka Türk
|1,08
|0,93
|-29,41
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,19
|9,92
|-7,06
|Alkim Kağıt
|4,96
|2,90
|-11,11
|Alkim Kimya
|44,60
|3,34
|16,39
|Altınyağ
|0,50
|-1,96
|21,95
|Altınyunus Çeşme
|6,72
|4,35
|-32,73
|Anadolu Cam
|2,48
|-1,20
|-43,12
|Anadolu Efes
|17,71
|3,33
|-23,27
|Anadolu Grubu Holding
|12,01
|0,92
|-31,72
|Anadolu Hayat Emek.
|5,51
|1,47
|-19,44
|Anadolu Isuzu
|7,59
|10,00
|-37,63
|Anadolu Sigorta
|4,62
|0,65
|5,00
|Anel Elektrik
|2,60
|5,69
|-19,00
|Arçelik
|13,27
|1,30
|-36,32
|ARD Bilişim Teknolojileri
|11,69
|1,65
|Arena Bilgisayar
|7,90
|1,41
|4,91
|Armada Bilgisayar
|11,86
|4,96
|-27,64
|Arsan Tekstil
|2,44
|1,24
|-31,84
|Artı Yatırım Holding
|0,64
|-8,57
|-20,99
|Aselsan
|21,40
|1,42
|2,20
|Aslan Çimento
|34,06
|3,27
|-14,76
|Ata GMYO
|3,43
|0,59
|-24,28
|Atakule GMYO
|1,03
|1,98
|-46,35
|Atlantis Yatırım Holding
|1,13
|8,65
|13,00
|Atlas Yat. Ort.
|0,99
|4,21
|-31,25
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,99
|8,51
|-13,99
|Avrasya GMYO
|1,00
|2,04
|-33,77
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,00
|2,04
|-45,05
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,20
|0,01
|2,67
|Avrupa Yatırım Holding
|0,90
|2,27
|-41,56
|Ayen Enerji
|2,00
|1,52
|-42,36
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,80
|9,76
|-17,81
|Aygaz
|7,95
|0,38
|-34,55
|Bagfaş
|10,38
|3,70
|-38,29
|Bak Ambalaj
|4,45
|1,60
|-39,46
|Balatacılar Balatacılık
|1,56
|9,86
|25,81
|Bantaş Ambalaj
|1,78
|1,71
|-29,37
|Banvit
|14,61
|0,97
|-21,32
|Baştaş Başkent Çimento
|2,49
|2,05
|-3,86
|Batı Çimento
|1,91
|0,53
|-42,30
|Batısöke Çimento
|0,72
|0,00
|-45,04
|Bera Holding
|2,08
|1,46
|-45,97
|Berkosan Yalıtım
|2,12
|9,84
|-22,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,45
|1,40
|-40,82
|Beyaz Filo
|2,50
|3,31
|-20,89
|Bilici Yatırım
|6,27
|1,46
|43,48
|Bim Mağazalar
|49,82
|-4,56
|6,77
|Birko Mensucat
|0,24
|4,35
|-22,58
|Birlik Mensucat
|0,92
|0,00
|-19,30
|Bizim Mağazaları
|8,25
|10,00
|-26,14
|Bolu Çimento
|3,07
|-4,06
|-34,68
|Bomonti Elektrik
|1,06
|9,28
|-17,19
|Borusan Mannesmann
|6,85
|0,15
|-40,17
|Borusan Yat. Paz.
|45,48
|2,76
|-26,47
|Bosch Fren Sistemleri
|161,80
|0,81
|-44,19
|Bossa
|5,33
|3,29
|-33,87
|Brisa
|6,50
|1,88
|-31,65
|Burçelik
|4,50
|6,89
|-22,55
|Burçelik Vana
|12,50
|8,70
|28,73
|Bursa Çimento
|2,67
|0,00
|-33,31
|Carrefoursa
|4,87
|8,95
|3,40
|Casa Emtia Petrol
|7,48
|7,16
|-20,34
|Ceo Event Medya
|5,03
|0,60
|-38,96
|Coca Cola İçecek
|34,26
|2,57
|-11,47
|Cosmos Yat. Holding
|1,83
|9,58
|-10,29
|Credıtwest Faktorıng
|1,99
|-0,50
|-30,90
|Çelebi
|51,00
|2,41
|-50,05
|Çelik Halat
|6,90
|3,14
|6,15
|Çemaş Döküm
|0,69
|2,99
|-44,95
|Çemtaş
|4,71
|0,64
|-43,12
|Çimbeton
|25,48
|2,74
|-38,25
|Çimentaş
|9,35
|2,86
|-37,67
|Çimsa
|6,06
|4,48
|-33,26
|Çuhadaroğlu Metal
|1,83
|3,39
|-42,63
|Dagi Giyim
|1,42
|0,00
|-43,20
|Dagi Yatırım Holding
|1,85
|4,52
|-18,14
|Dardanel
|3,11
|5,42
|-17,94
|Datagate Bilgisayar
|5,34
|2,69
|-31,63
|Demısaş Döküm
|2,32
|-2,52
|-33,33
|Denge Holding
|0,85
|2,41
|-37,96
|Deniz GMYO
|2,75
|2,23
|-45,54
|Denizli Cam
|5,11
|0,20
|-38,73
|Derimod
|3,10
|6,90
|-56,58
|Derlüks Deri
|1,92
|4,92
|-52,94
|Desa Deri
|2,20
|10,00
|-51,54
|Despec Bilgisayar
|3,29
|4,44
|-22,41
|Deva Holding
|8,50
|9,96
|-5,45
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,63
|5,00
|-19,23
|Ditaş Doğan
|8,50
|0,00
|-11,09
|DO-CO
|254,10
|10,00
|-54,95
|Doğan Burda
|2,87
|-2,71
|-52,72
|Doğan Holding
|1,44
|9,92
|-21,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,06
|1,92
|-35,76
|Doğusan
|1,10
|1,85
|-47,12
|Doğuş GMYO
|3,20
|3,90
|-29,36
|Doğuş Otomotiv
|5,20
|0,58
|-45,38
|Döktaş Dökümcülük
|12,97
|-1,97
|-59,01
|Duran Doğan Basım
|14,32
|9,90
|1,99
|Dyo Boya
|3,10
|2,65
|-36,73
|Eczacıbaşı İlaç
|3,32
|9,93
|-10,51
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,82
|9,99
|-22,65
|Edip Gayrimenkul
|1,00
|6,38
|-28,06
|Ege Endüstri
|413,80
|2,17
|-28,72
|Ege Gübre
|33,74
|2,43
|-32,25
|Ege Profil
|8,33
|2,71
|-30,41
|Ege Seramik
|2,65
|-0,38
|-28,57
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,22
|10,00
|-31,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,39
|5,41
|0,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,19
|5,56
|-5,00
|Egeplast
|9,98
|9,67
|-20,16
|Ekiz Kimya
|0,80
|9,59
|31,15
|Emek Elektrik
|1,01
|2,02
|-36,48
|Eminiş Ambalaj
|1,66
|-1,19
|9,21
|Emlak Konut GMYO
|1,11
|0,00
|-23,97
|Enerjisa Enerji
|6,78
|-0,29
|-8,25
|Enka İnşaat
|5,68
|1,25
|-11,53
|Erbosan
|14,87
|-1,78
|-40,47
|Ereğli Demir Çelik
|7,86
|2,08
|-13,05
|Ersu Gıda
|1,81
|0,56
|-12,56
|Escort Teknoloji
|1,33
|9,92
|-4,32
|Etiler Gıda
|1,72
|9,55
|-29,80
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,85
|2,41
|-49,10
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,74
|4,23
|-40,80
|Euro Yat. Ort.
|0,74
|1,37
|-37,29
|Euro Yatırım Holding
|0,76
|-1,30
|-49,33
|Fenerbahçe Futbol
|7,17
|0,70
|-50,45
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,54
|3,25
|-44,42
|F-M İzmit Piston
|37,72
|0,53
|-24,38
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,86
|9,95
|-36,80
|Ford Otosan
|46,68
|5,71
|-34,11
|Formet Çelik Kapı
|1,80
|2,86
|-40,00
|Frigo Pak Gıda
|7,12
|7,55
|-45,06
|Galatasaray Sportif
|1,43
|-0,69
|-29,56
|Garanti Bankası
|7,46
|-1,58
|-33,03
|Garanti Faktoring
|3,24
|0,00
|-16,28
|Garanti Yat. Ort.
|1,00
|1,01
|-7,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,20
|3,69
|135,71
|Gedik Yatırım Holding
|13,38
|9,94
|73,99
|Gediz Ambalaj
|5,28
|3,73
|-21,89
|Gentaş
|1,79
|0,56
|-18,26
|Gersan Elektrik
|1,81
|0,56
|-43,26
|Global Men. Değ.
|1,26
|5,00
|-32,98
|Global Yat. Holding
|2,23
|2,29
|-54,21
|Good-Year
|2,86
|1,42
|-29,38
|Göltaş Çimento
|10,07
|0,20
|-43,40
|Gözde Girişim
|2,31
|2,67
|-55,06
|GSD Denizcilik
|1,51
|2,72
|-41,02
|GSD Holding
|0,92
|1,10
|-38,26
|Gübre Fabrik.
|13,20
|10,00
|46,02
|Güler Yat. Holding
|1,82
|9,64
|-10,34
|Güneş Sigorta
|1,72
|1,18
|-21,10
|Halk GMYO
|1,10
|0,00
|-9,84
|Halk Sigorta
|2,32
|4,50
|17,17
|Hatay Tekstil
|4,76
|2,59
|-30,71
|Hedef Girişim
|1,48
|3,50
|-43,30
|Hektaş
|8,08
|2,02
|0,75
|HUB Girişim
|12,40
|8,68
|32,07
|Hürriyet Gzt.
|0,78
|4,00
|-31,58
|ICBC Turkey Bank
|3,00
|1,69
|-43,07
|İdealist Danışmanlık
|2,02
|2,02
|-39,16
|İdealist GMYO
|2,02
|2,02
|-33,99
|İhlas Ev Aletleri
|1,78
|0,00
|-43,13
|İhlas Gayrimenkul
|0,75
|1,35
|-37,50
|İhlas Gazetecilik
|3,56
|0,00
|-47,72
|İhlas Holding
|0,42
|-2,33
|-53,85
|İhlas Yayın Holding
|0,48
|-2,04
|-52,94
|İndeks Bilgisayar
|6,14
|1,82
|-36,70
|Info Yatırım
|8,40
|0,00
|-5,62
|İntema
|5,98
|2,22
|-35,42
|İpek Doğal Enerji
|6,24
|2,97
|-19,17
|İskenderun Demir Çelik
|6,29
|5,54
|-21,47
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