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    • 20.03.2020 19:16
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    'da 2020'de değer kaybeden hisseler

    Son dakika haberi! Gün içinde en düşük 85.005,23 puanı, en yüksek 88.093,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kazanarak tamamladı. İşte 'da 2020 tarihinde değer kaybeden hisseler...

    Borsa'da değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Klimasan Klima 10,55 11,21 -5,89
    Bim Mağazalar 49,82 52,20 -4,56
    Koç Holding 13,26 13,88 -4,47
    Akbank 5,52 5,68 -2,82
    Erbosan 14,87 15,14 -1,78
    Garanti Bankası 7,46 7,58 -1,58
    İş GMYO 1,29 1,31 -1,53
    Anadolu Cam 2,48 2,51 -1,20
    Yapı ve Kredi Bank. 1,88 1,90 -1,05
    Adana Çimento (A) 6,80 6,87 -1,02
    Sabancı Holding 7,53 7,60 -0,92
    Trakya Cam 2,56 2,58 -0,78
    Koza Altın 51,60 51,95 -0,67
    Enerjisa Enerji 6,78 6,80 -0,29


    BORSA İSTANBUL'DA GÜNLÜK İŞLEMLER
    Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

    Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
    A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,38 1,47 -25,81
    Acıpayam Selüloz 4,00 -0,50 -37,21
    Adana Çimento (A) 6,80 -1,02 -29,97
    Adana Çimento (B) 5,11 -2,67 -28,33
    Adana Çimento (C) 2,00 1,52 -10,31
    Adel Kalemcilik 8,86 0,91 -43,57
    Adese Alışveriş Ticaret 0,84 2,44 -41,19
    Afyon Çimento 4,13 1,23 -34,24
    Ak Enerji 0,65 1,56 -40,37
    Akbank 5,52 -2,82 -31,94
    Akçansa 6,62 0,00 -34,06
    Akdenız Güvenlık Hız. 1,25 0,81 -40,76
    Akfen GMYO 1,82 1,68 -55,06
    Akın Tekstil 7,17 0,42 -48,01
    Akiş GMYO 2,41 2,99 -40,35
    Akmerkez GMYO 21,26 -0,28 -10,22
    Aksa 6,20 2,82 -20,80
    Aksa Enerji 3,24 0,31 -14,74
    Aksigorta 4,31 0,23 -20,45
    Aksu Enerji 5,79 3,02 -61,06
    Alarko Carrıer 33,10 2,73 -44,83
    Alarko GMYO 10,30 2,79 -32,16
    Alarko Holding 3,73 0,27 -37,31
    Albaraka Türk 1,08 0,93 -29,41
    Alcatel Lucent Teletaş 11,19 9,92 -7,06
    Alkim Kağıt 4,96 2,90 -11,11
    Alkim Kimya 44,60 3,34 16,39
    Altınyağ 0,50 -1,96 21,95
    Altınyunus Çeşme 6,72 4,35 -32,73
    Anadolu Cam 2,48 -1,20 -43,12
    Anadolu Efes 17,71 3,33 -23,27
    Anadolu Grubu Holding 12,01 0,92 -31,72
    Anadolu Hayat Emek. 5,51 1,47 -19,44
    Anadolu Isuzu 7,59 10,00 -37,63
    Anadolu Sigorta 4,62 0,65 5,00
    Anel Elektrik 2,60 5,69 -19,00
    Arçelik 13,27 1,30 -36,32
    ARD Bilişim Teknolojileri 11,69 1,65
    Arena Bilgisayar 7,90 1,41 4,91
    Armada Bilgisayar 11,86 4,96 -27,64
    Arsan Tekstil 2,44 1,24 -31,84
    Artı Yatırım Holding 0,64 -8,57 -20,99
    Aselsan 21,40 1,42 2,20
    Aslan Çimento 34,06 3,27 -14,76
    Ata GMYO 3,43 0,59 -24,28
    Atakule GMYO 1,03 1,98 -46,35
    Atlantis Yatırım Holding 1,13 8,65 13,00
    Atlas Yat. Ort. 0,99 4,21 -31,25
    AvivaSA Emeklilik Hayat 11,99 8,51 -13,99
    Avrasya GMYO 1,00 2,04 -33,77
    Avrasya Petrol ve Tur. 1,00 2,04 -45,05
    Avrasya Stratejik GMYF 1.320,20 0,01 2,67
    Avrupa Yatırım Holding 0,90 2,27 -41,56
    Ayen Enerji 2,00 1,52 -42,36
    Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,80 9,76 -17,81
    Aygaz 7,95 0,38 -34,55
    Bagfaş 10,38 3,70 -38,29
    Bak Ambalaj 4,45 1,60 -39,46
    Balatacılar Balatacılık 1,56 9,86 25,81
    Bantaş Ambalaj 1,78 1,71 -29,37
    Banvit 14,61 0,97 -21,32
    Baştaş Başkent Çimento 2,49 2,05 -3,86
    Batı Çimento 1,91 0,53 -42,30
    Batısöke Çimento 0,72 0,00 -45,04
    Bera Holding 2,08 1,46 -45,97
    Berkosan Yalıtım 2,12 9,84 -22,63
    Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 1,40 -40,82
    Beyaz Filo 2,50 3,31 -20,89
    Bilici Yatırım 6,27 1,46 43,48
    Bim Mağazalar 49,82 -4,56 6,77
    Birko Mensucat 0,24 4,35 -22,58
    Birlik Mensucat 0,92 0,00 -19,30
    Bizim Mağazaları 8,25 10,00 -26,14
    Bolu Çimento 3,07 -4,06 -34,68
    Bomonti Elektrik 1,06 9,28 -17,19
    Borusan Mannesmann 6,85 0,15 -40,17
    Borusan Yat. Paz. 45,48 2,76 -26,47
    Bosch Fren Sistemleri 161,80 0,81 -44,19
    Bossa 5,33 3,29 -33,87
    Brisa 6,50 1,88 -31,65
    Burçelik 4,50 6,89 -22,55
    Burçelik Vana 12,50 8,70 28,73
    Bursa Çimento 2,67 0,00 -33,31
    Carrefoursa 4,87 8,95 3,40
    Casa Emtia Petrol 7,48 7,16 -20,34
    Ceo Event Medya 5,03 0,60 -38,96
    Coca Cola İçecek 34,26 2,57 -11,47
    Cosmos Yat. Holding 1,83 9,58 -10,29
    Credıtwest Faktorıng 1,99 -0,50 -30,90
    Çelebi 51,00 2,41 -50,05
    Çelik Halat 6,90 3,14 6,15
    Çemaş Döküm 0,69 2,99 -44,95
    Çemtaş 4,71 0,64 -43,12
    Çimbeton 25,48 2,74 -38,25
    Çimentaş 9,35 2,86 -37,67
    Çimsa 6,06 4,48 -33,26
    Çuhadaroğlu Metal 1,83 3,39 -42,63
    Dagi Giyim 1,42 0,00 -43,20
    Dagi Yatırım Holding 1,85 4,52 -18,14
    Dardanel 3,11 5,42 -17,94
    Datagate Bilgisayar 5,34 2,69 -31,63
    Demısaş Döküm 2,32 -2,52 -33,33
    Denge Holding 0,85 2,41 -37,96
    Deniz GMYO 2,75 2,23 -45,54
    Denizli Cam 5,11 0,20 -38,73
    Derimod 3,10 6,90 -56,58
    Derlüks Deri 1,92 4,92 -52,94
    Desa Deri 2,20 10,00 -51,54
    Despec Bilgisayar 3,29 4,44 -22,41
    Deva Holding 8,50 9,96 -5,45
    Diriteks Diriliş Tekstil 0,63 5,00 -19,23
    Ditaş Doğan 8,50 0,00 -11,09
    DO-CO 254,10 10,00 -54,95
    Doğan Burda 2,87 -2,71 -52,72
    Doğan Holding 1,44 9,92 -21,74
    Doğtaş Kelebek Mobilya 1,06 1,92 -35,76
    Doğusan 1,10 1,85 -47,12
    Doğuş GMYO 3,20 3,90 -29,36
    Doğuş Otomotiv 5,20 0,58 -45,38
    Döktaş Dökümcülük 12,97 -1,97 -59,01
    Duran Doğan Basım 14,32 9,90 1,99
    Dyo Boya 3,10 2,65 -36,73
    Eczacıbaşı İlaç 3,32 9,93 -10,51
    Eczacıbaşı Yatırım 7,82 9,99 -22,65
    Edip Gayrimenkul 1,00 6,38 -28,06
    Ege Endüstri 413,80 2,17 -28,72
    Ege Gübre 33,74 2,43 -32,25
    Ege Profil 8,33 2,71 -30,41
    Ege Seramik 2,65 -0,38 -28,57
    Egeli & Co Tarım Girişim 0,22 10,00 -31,25
    Egeli&Co Enerji Yatırım 0,39 5,41 0,00
    Egeli&Co Yatırım Holding 0,19 5,56 -5,00
    Egeplast 9,98 9,67 -20,16
    Ekiz Kimya 0,80 9,59 31,15
    Emek Elektrik 1,01 2,02 -36,48
    Eminiş Ambalaj 1,66 -1,19 9,21
    Emlak Konut GMYO 1,11 0,00 -23,97
    Enerjisa Enerji 6,78 -0,29 -8,25
    Enka İnşaat 5,68 1,25 -11,53
    Erbosan 14,87 -1,78 -40,47
    Ereğli Demir Çelik 7,86 2,08 -13,05
    Ersu Gıda 1,81 0,56 -12,56
    Escort Teknoloji 1,33 9,92 -4,32
    Etiler Gıda 1,72 9,55 -29,80
    Euro Kapital Yat. Ort. 0,85 2,41 -49,10
    Euro Trend Yat. Ort. 0,74 4,23 -40,80
    Euro Yat. Ort. 0,74 1,37 -37,29
    Euro Yatırım Holding 0,76 -1,30 -49,33
    Fenerbahçe Futbol 7,17 0,70 -50,45
    Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,54 3,25 -44,42
    F-M İzmit Piston 37,72 0,53 -24,38
    Fonet Bilgi Teknolojileri 4,86 9,95 -36,80
    Ford Otosan 46,68 5,71 -34,11
    Formet Çelik Kapı 1,80 2,86 -40,00
    Frigo Pak Gıda 7,12 7,55 -45,06
    Galatasaray Sportif 1,43 -0,69 -29,56
    Garanti Bankası 7,46 -1,58 -33,03
    Garanti Faktoring 3,24 0,00 -16,28
    Garanti Yat. Ort. 1,00 1,01 -7,41
    Gedik Y. Men. Değ. 13,20 3,69 135,71
    Gedik Yatırım Holding 13,38 9,94 73,99
    Gediz Ambalaj 5,28 3,73 -21,89
    Gentaş 1,79 0,56 -18,26
    Gersan Elektrik 1,81 0,56 -43,26
    Global Men. Değ. 1,26 5,00 -32,98
    Global Yat. Holding 2,23 2,29 -54,21
    Good-Year 2,86 1,42 -29,38
    Göltaş Çimento 10,07 0,20 -43,40
    Gözde Girişim 2,31 2,67 -55,06
    GSD Denizcilik 1,51 2,72 -41,02
    GSD Holding 0,92 1,10 -38,26
    Gübre Fabrik. 13,20 10,00 46,02
    Güler Yat. Holding 1,82 9,64 -10,34
    Güneş Sigorta 1,72 1,18 -21,10
    Halk GMYO 1,10 0,00 -9,84
    Halk Sigorta 2,32 4,50 17,17
    Hatay Tekstil 4,76 2,59 -30,71
    Hedef Girişim 1,48 3,50 -43,30
    Hektaş 8,08 2,02 0,75
    HUB Girişim 12,40 8,68 32,07
    Hürriyet Gzt. 0,78 4,00 -31,58
    ICBC Turkey Bank 3,00 1,69 -43,07
    İdealist Danışmanlık 2,02 2,02 -39,16
    İdealist GMYO 2,02 2,02 -33,99
    İhlas Ev Aletleri 1,78 0,00 -43,13
    İhlas Gayrimenkul 0,75 1,35 -37,50
    İhlas Gazetecilik 3,56 0,00 -47,72
    İhlas Holding 0,42 -2,33 -53,85
    İhlas Yayın Holding 0,48 -2,04 -52,94
    İndeks Bilgisayar 6,14 1,82 -36,70
    Info Yatırım 8,40 0,00 -5,62
    İntema 5,98 2,22 -35,42
    İpek Doğal Enerji 6,24 2,97 -19,17
    İskenderun Demir Çelik 6,29 5,54 -21,47

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