Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 10,55 11,21 -5,89 Bim Mağazalar 49,82 52,20 -4,56 Koç Holding 13,26 13,88 -4,47 Akbank 5,52 5,68 -2,82 Erbosan 14,87 15,14 -1,78 Garanti Bankası 7,46 7,58 -1,58 İş GMYO 1,29 1,31 -1,53 Anadolu Cam 2,48 2,51 -1,20 Yapı ve Kredi Bank. 1,88 1,90 -1,05 Adana Çimento (A) 6,80 6,87 -1,02 Sabancı Holding 7,53 7,60 -0,92 Trakya Cam 2,56 2,58 -0,78 Koza Altın 51,60 51,95 -0,67 Enerjisa Enerji 6,78 6,80 -0,29



BORSA İSTANBUL'DA GÜNLÜK İŞLEMLER

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: