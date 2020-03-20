Koronavirüs tehlikesi nedeniyle çalışamayan işçilere müjdeli haber! Devlet tarafından verilecek kısa çalışma ödeneği sayesinde işçiler maaş alabilecek. Son 12 ay asgari ücret alan çalışanlar 1752 TL ücret alacak. Çalışanlara ödemelere PTT Bank aracılığıyla yapılacak. Peki, kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? Hangi işçi ne kadar para alacak? İşte, kısa çalışma ödeneği tablosu… Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır.

HANGİ İŞÇİYE NE KADAR ÖDENECEK?

Son 12 ay boyunca asgari ücretli çalışanlar için bir yıllık prime esas kazançlarının aylık ortalaması kadar ödeme olacak. Asgari ücretli çalışan için 2.943 TL, vergilerin düşüldüğünde ise 1.752,40 TL en az ödeme yapılabilecek.

Maaşı 4 Bin TL olan için, hesaplanan ödeme 2.400 TL damga vergisi düşüldüğünde ise 2.381,78 TL ödeme yapılacak.

7 Bin lira maaş ile çalışanlar için ise, 4.414,50 TL damga vergisi düşüldüğünde 4.380,99 TL kısa çalışma ödemesi alabilecek.