Bazı vergiler kredi kartı ile ödenebilir

Ancak, kredi kartı ile tahsilat yapılması uygun bulunan; gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi),motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, mali yapılandırma kanunları (6736, 7020, 7143 gibi),6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar, tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış harcı, Göç İdaresi ikamet harcı, ikamet tezkeresi defter satış bedeli, tek giriş vize harcı, ecrimisil gelirleri, veraset ve intikal vergisi borçları özel bankaların kredi kartı kullanılarak da ödenebiliyor. Fakat bu vergiler hesabınızda bulunan para transfer edilerek ödenemiyor. İlla para ile NAKİT ödeme yapacağım derseniz kamu bankalarında hesabınızın olması veya vergi dairelerinden ödeme yapılması şart.

Vergi nedir?

Vergi, tarihler boyunca dünya ekonomisinin belkemiğini oluşturan ve günümüzde de ekonomide önemi koruyan kavramlardan bir tanesidir. Dünyadaki birçok gelişmenin ön ayağı olan ve devletlerin ayakta durmasında en önemli etken olarak gösterilen vergi hakkında çeşitli tanımlamalar mevcuttur. Tanımsal olarak genelde; kamu hizmetlerini karşılamak maksadı ile kuruluşlardan ya da kişilerden yasa yolu ile toplanan paralardır. Vergi devlet ve devlete bağlı diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan bir para olup ödeme gücü yeten herkesin gelirine göre ödemesi gerekmekte olduğu bir vatandaşlık görevi olarak belirtilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yer alan vergi yükümlülüğü, Türk vatandaşları için önemli bir ödevdir. Devletin varlığını sürdürmesi ve halka yapılacak hizmetler için vergi toplanması zorunlu olup, bu kavramlar Anayasa'nın 73. Maddesinde de belirtilmiştir.