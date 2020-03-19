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    • Ekonomi
    • 19.03.2020 16:30
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    • 19.03.2020 16:37
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    Son dakika: ve e ! Benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? Motorinin litre fiyatı ne kadar oldu?

    Son dakika haberleri... Enerji alınan bilgilere göre, 'da ortalama 5,48 liradan satılan in litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Motorinin litresi 'da 5,38 liradan 5,18 liraya, 'de 5,50 liradan 5,30 liraya inecek. Söz konusu bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

    Akaryakıtta çifte indirim!

    ve fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere e gidilecek.

    Enerji (EPGİS) alınan bilgiye göre, 'da ortalama 5,48 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Motorinin litresi 'da 5,38 liradan 5,18 liraya, 'de 5,50 liradan 5,30 liraya inecek.

    Buna göre Ankara'da ortalama 5,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,45 liradan 5,29 liraya inecek.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Benzin ve motorine indirim! Benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? Motorinin litre fiyatı ne kadar oldu?
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