AVM'ler açık mı, kapalı mı? Koronavirüs nedeniyle hangi AVM'ler kapalı olacak? 3 AVM'den yeni karar!

AVM'ler açık mı, kapalı mı sorusu son günlerde gündem oldu. Koronavirüs vakalarının ülkemizde de görülmesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Genelgede kapalı olacak mekanların detaylı listesi vatandaşlarla paylaşıldı. Bu kapsamda gün içerisinde dışarıda işi olan AVM'ler kapatıldı mı sorusuna yanıt arıyor.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE HANGİ AVM'LER KAPALI OLACAK?

Akasya ve Akbatı AVM'lerin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iki AVM'yi de kapatma kararı aldığını borsaya bildirdi. İstanbul'un Nişantaşı semtinde bulunan City's AVM'de kapatıldı.