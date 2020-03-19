



4. İNDİRİM GELİYOR

Dün 27 kuruş ile geçtiğimiz hafta başından beri ikinci indirimini alan motorinin ardından bugün benzin ve motorin için yeni bir indirim beklentisi ortaya çıktı.

YeniŞafak'ın haberine göre; yeni gündeme gelen indirimin motorinde 19 kuruş, benzinde ise 16 kuruş olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Sn gelecek düşüş ile birlikte benzine 10 gün içerisinde 4'üncü, motorine ise 3'üncü indirim gelmiş olacak.