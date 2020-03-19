Uzaktan çalışma için sözleşme yapılmalı mı?



Evden ya da uzaktan çalışmanın yazılı olarak kurallarının belirlenmesi doğru olur. Aksi durumda süre ve ücret konularında işveren ile bazı sorunlar yaşanabilir.

Evden çalışmada ücret farklı mı olur?



Hayır, işte çalışıyormuş gibi tüm haklar aynıdır, farklı ücret ya da sosyal haklar uygulaması yapılamaz.