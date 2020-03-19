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    • 19.03.2020 18:00
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    Emtia piyasalarında altın ve birlikte yükseldi | Emtia piyasaları 19 Mart 2020

    Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip korovirüs piyasaları da etkiledi. Gelişmeler etkisiyle 'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham ü yüzde 4.70 artarak 26.05 dolardan, hafif petrolü yüzde 12.32 artarak 22.88 dolardan işlem görüyor.

    Emtia piyasalarında altın ve petrol yükseldi!

    Covid-19 salgını etkisiyle sert düşen altın ve fiyatları, Avrupa Merkez Bankası'nın 750 milyar euroluk tahvil alım programını açıklamasının ardından yükseldi.

    Gelişmeler etkisiyle 'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent yüzde 4.70 artarak 26.05 dolardan, hafif petrolü yüzde 12.32 artarak 22.88 dolardan işlem görüyor.

    Küresel emtia piyasalarında;
    - gümüş, yüzde 3.21 artışla 12.15 dolardan,
    - altın, yüzde 0.96 artışla 1,492.20 dolardan,
    - bakır, yüzde 0.79 artışla 2.16 dolardan,
    - platin, yüzde 0.76 düşüşle 600.40 dolardan ve
    - paladyum yüzde 9.80 artışla 2,1559 dolardan işlem görüyor.

    İç piyasada ise, gram altın fiyatı 311 liraya, çeyrek altın 511 liraya, Cumhuriyet altını da 2,082 liraya yükseldi.

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    Haberler Ekonomi Emtia piyasalarında altın ve petrol birlikte yükseldi | Emtia piyasaları 19 Mart 2020
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