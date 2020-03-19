19 Mart dolar ve euro ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Dün en yüksek 6,4940 seviyesine çıkan dolar/TL, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde başkanlık ettiği Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 100 milyar liralık "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini açıklamasıyla düşüşe geçerek 6,3919'a kadar geriledi. İşte piyasalarda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?