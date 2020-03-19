19 Mart dolar ve euro ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Dün en yüksek 6,4940 seviyesine çıkan dolar/TL, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde başkanlık ettiği Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 100 milyar liralık "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini açıklamasıyla düşüşe geçerek 6,3919'a kadar geriledi. İşte piyasalarda güncel durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 307 BİN 617 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 307 bin 617 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 307 bin 617 lira, en yüksek 314 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,50 azalışla 307 bin 617 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 730 milyon 371 bin 613,84 lira, işlem miktarı ise 2.360 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 740 milyon 255 bin 154,67 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Halkbank ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik yavaşlamayla mücadele için attığı adımlardan sonra yeni güne alıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 kazançla 282 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 1,7 artışla 8.592 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 5.103 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3,3 primle 6.480 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,9 artışla 3.902 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 4,2 kazançla 15.728 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,3 kayıpla 1,0880, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,5 düşüşle 1,1550 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ECB'nin dün gece telekonferans yolu ile gerçekleştirdiği acil toplantı ile Kovid-19 salgınının yol açtığı ekonomik yavaşlama ile mücadele için 750 milyar avro tutarında varlık alım programı başlatma kararı almasının ardından pay piyasalarının güne alış ağırlıklı bir seyirle başladığını ifade etti.
Acil toplantı kararının en önemli sebeplerinden birinin tahvil piyasasındaki sıkışıklık olduğunu ifade eden analistler, dünya genelinde merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin finansal istikrarı tekrar sağlamak adına attığı adımların birbirini takip ettiğini aktardı.
ANALİSTLERİN DEĞERLERDİRMELERİ
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD'de 2019 yılı 4. çeyrek cari işlemler dengesi, haftalık işsizlik başvuruları ve mart ayı Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,55'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.
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