Asgari Ücretli çalışana maaşları iyileştirme komisyonu Meclis'e gelmişti. Meclis Asgari Ücretli çalışana 4 ayda bir ikramiye için görüşmeler başlamıştı. Fakat Koronavirüs nedeniyle görüşmelere ara verildi. Bilindiği gibi "Asgari Ücretliden Vergi Alınmasın" tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gelmiş ve reddedilmişti. Bu konu hakkında birçok parti çekimser oy kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Asgari Ücret zammından memnun olmamasından dolayı bir canlı yayında "Sürprizlerimiz ve iyileştirmelerimiz" olacak açıklaması sonrası gözler ikramiye ödemesine çevrildi.
ASGARİ ÜCRETLİYE İKRAMİYE
Bilindiği gibi "Asgari Ücretliden Vergi Alınmasın" tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gelmiş ve reddedilmişti. Bu konu hakkında birçok parti çekimser oy kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Asgari Ücret zammından memnun olmamasından dolayı bir canlı yayında "Sürprizlerimiz ve iyileştirmelerimiz" olacak açıklaması sonrası gözler ikramiye ödemesine çevrildi.
VERGİLER İPTAL EDİLECEK, 2020 ASGARİ ÜCRET MAAŞI 154 TL ARTACAK!
Meclise gelmesi beklenen yeni yasal düzenleme ile beraber asgari ücretten kesilen vergilerin iptal edilmesi, bu rakamın da asgari ücretliye ikramiye olarak ödenmesi talep edilmişti. Verilen yasa teklifinin meclis tarafından kabul edilmesi durumunda asgari ücretli çalışan milyonlarca kişi 4 ayda bir 463 TL ikramiye alacak. Yani yıllık toplamda asgari ücret maaşına ek olarak 4 ayda bir ödenecek olan 463 lira ile beraber 1.852 liralık ek ödeme yapılmış olacak.
4 AYDA BİR İKRAMİYE
Asgari Ücretli kendi maaşından kesilen vergi 4 ayda 1 ikramiye olarak hesaplarına yatırılacak. Asgari Ücretlilerden çocuğuna göre aldığı paradan dolayı vergi kesintileri yükseliyor. O kesintiler hiç bir etki etmeden devam ederken ikramiye 463 TL yılda 3 kere hesaplarına yatırılacak.
ASGARİ ÜCRETLİYE GIDA YARDIMI
Devlet ve belediyelere geçim zorluğu bulunan ailelere aylık gıda yardımı yapıyor. Belediyeler bazı marketlerde geçen gıda kartları ile aylık ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Belediyelerin gıda yardımlarından yararlanmak için belediyelerin sosyal yardımlaşma birimlerine şahsen başvurmaları halinde aranan kriterlere uyan kişilere aylık kira yardımları yapılmaktadır.
ASGARİ ÜCRETLİYE ELEKTRİK FATURASI YARDIMI
Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen düzenlemede maddi durumu olmayan ailelerin elektrik faturalarının bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Geçtiğimiz yıl hayata geçen uygulama ile asgari ücretle geçinen vatandaşlar durumlarını bakanlıkların gerekli birimlerine bizzat başvuru yaparak ve gelir belgelerini ileterek gerekli yardımları alacak ve elektrik faturalarının bir kısmı devlet tarafından ödenecek.
ASGARİ ÜCRETLİYE KİRA YARDIMI
Kamu kurumları belediyeler gelir ve gider dengesi olmayan, yani giderleri gelirlerinden fazla olan kişilere kira yardımı yapıyor. Asgari ücretle geçinmek zorunda olan kişiler gelirlerini belgeleyebilir ve gerekli kurumlara başvuruda bulunursa kira yardımı alabilirler. Bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve kaymakamlıklar içerisinde bulunan sosyal dayanışma yardımlaşma dernekleri ve belediyelerin yardım masalarına başvuruda bulunulabilir.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 75 LİRA UYGULANACAK
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."
Öte yandan, halihazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.
İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre; işverenlere, sektör ayırımı yapılmaksızın bu yılın tamamında ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, 2020 yılının tamamında, sektör ayrımı yapılmaksızın finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.
SENDİKALI İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENE POZİTİF AYRIMCILIK
Prime esas günlük kazanç tutarı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 lira esas olarak alınacak.
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