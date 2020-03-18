Motorin fiyatları ne kadar oldu? 19 Mart İstanbul İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları il il araştırılıyor. Motorinin litre fiyatının düşeceğinin açıklanmasının ardından motorin liste fiyatları sorgulanmaya başlandı. Petrol fiyatlarının düşüşünün ardından benzin ve motorinde indirim açıklamaları art arda geliyor. Motorinde bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldığı belirtildi.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Akaryakıt ürünlerinden motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 26 kuruş indirim geliyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Benzine gelen üçüncü indirimin ardından motorine de indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 26 kuruşluk indirime gidilecek.

İstanbul'da 5.70 liradan satılan motorinin litresi indirimle birlikte 5.44 lira seviyesine gerileyecek.

3 BÜYÜK İNDİRİM VARDI

11 Mart'ta yapılan ilk büyük indirimle Ankara'da benzinin litre fiyatı 6,13 lira olmuştu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,74 liradan 6,14 liraya düşmüştü.

Ardından yapılan ikinci indirim ise 14 Mart günü gerçekleşti. Benzinde 51 kuruş indirim yapılmıştı.

İndirimle, Ankara'da 6 lira 13 kuruş olan benzinin litresi, 5 lira 62 kuruş, İstanbul'da 6 lira 4 kuruştan 5 lira 53 kuruş, İzmir'de 6 lira14 kuruş olan benzinin litresinin 5 lira 63 kuruş olmuştu.

Son olarak dün benzine litre fiyatı üzerinden 25 kuruş indirim yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.