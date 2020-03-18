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    • Ekonomi
    • 18.03.2020 Gazete
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    Katılım sağlık hamlesi

    , siz sağlık sı ürünlerine gösterilen ilgi karşısında yeni bir stratejik konumlandırma gerçekleştirdi. Katılım Emeklilik'in sağlık ürünleri Katılım Sağlık markası altında toplanırken, ikinci adım olarak da faizsiz özel sağlık sigortası hayata geçti.

    Katılım sağlık hamlesi
    Katılım Emeklilik, siz sağlık sı ürünlerine gösterilen ilgi karşısında yeni bir stratejik konumlandırma gerçekleştirdi. 'in sağlık ürünleri Katılım Sağlık markası altında toplanırken, ikinci adım olarak da faizsiz özel sağlık sigortası hayata geçti. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Faiz hassasiyeti olanların sağlık sigortası ihtiyaçlarını karşılamak üzere portföyümüze Katılım Sağlık markamızı ekledik. 'nin ilk ve tek katılım esaslı özel sağlık sigortasını hayata geçirdik" ifadesini kullandı.

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