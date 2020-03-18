‘Müşteri memnuniyeti’ ödül kazandırdı

Sigorta sektörü, müşteri ilişkilerinin ve memnuniyetinin hayati önem taşıdığı sektörlerden biri. Ray Sigorta, bu çerçevede son dönemde teknolojiye yaptığı büyük yatırımlar, çıkardığı yeni ürünler ve iş süreçlerine entegre ettiği yenilikçi uygulamalar sayesinde müşteri odaklılığını ciddi şekilde artırmış durumda. 'Müşteri dostu' şirket olma hedefi doğrultusunda müşteri memnuniyeti departmanının organizasyon yapısını da pazarlama fonksiyonu altında baştan sona yenileyen Ray Sigorta, çabalarının karşılıklarını görmeye başlıyor. Şikayetvar.com'un ülke genelindeki araştırmasına göre, hayat dışı sigortacılık kategorisinde Ray Sigorta, ilk 3 sırada yer alarak Şikayet Var A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü almaya hak kazandı. Bir şirketin en büyük sermayesinin güven ve müşteri memnuniyeti olduğunu dile getiren Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Müşteriyle aramızda imzalanan bir güven sözleşmesi olan poliçelerin değerini koruması için şirketlerin müşterileri nezdinde oluşturdukları güven bağını korumaları son derece önemli" dedi.
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