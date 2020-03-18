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    • Ekonomi
    • 18.03.2020 Gazete
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    Başkanı : ‘Her yer kapanır, burası kapanmaz’

    Başkanı , ‘Kapalıçarşı kapanabilir’ dedi. sözünü değiştirip, ‘Her yer kapanır, burası kapanmaz’ diye açıklama yaptı...

    Aç-kapa çarşı
    Coronavirüs tedbirleri sosyal hayatı da etkiledi. Virüs vakaları ortaya çıkmadan önce yerli ve yabancı turistin akın ettiği yerlerde, gözle görülür düzeyde düşüş yaşandı. Normal günlerde büyük bir canlılığın yaşandığı da durumdan payına düşeni aldı. Sosyal medyadaki paylaşımlarda ''deki ilk Coronavirüs vakasının çıktığı yer' olduğu iddia edilen Kapalıçarşı'nın Başkanı Fatih Kurtulmuş, önce "Kapalıçarşı'yı geçici olarak kapatmayı düşünebiliriz" açıklaması yaptı. dün de "Bütün 'ler kapanır, Kapalıçarşı kapanmaz. İçişleri Bakanlığı'nda talimat gelmezse Kapalıçarşı kapanmayacak" dedi.



    Kapalıçarşı'da önce temizlik çalışması yapıldı, sonra çalışanlar kontrolden geçirildi.

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