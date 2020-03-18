Coronavirüs tedbirleri sosyal hayatı da etkiledi. Virüs vakaları ortaya çıkmadan önce yerli ve yabancı turistin akın ettiği yerlerde, gözle görülür düzeyde düşüş yaşandı. Normal günlerde büyük bir canlılığın yaşandığı Kapalıçarşı da durumdan payına düşeni aldı. Sosyal medyadaki paylaşımlarda 'Türkiye'deki ilk Coronavirüs vakasının çıktığı yer' olduğu iddia edilen Kapalıçarşı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, önce "Kapalıçarşı'yı geçici olarak kapatmayı düşünebiliriz" açıklaması yaptı. Ardından dün de "Bütün AVM'ler kapanır, Kapalıçarşı kapanmaz. İçişleri Bakanlığı'nda talimat gelmezse Kapalıçarşı kapanmayacak" dedi.
Kapalıçarşı'da önce temizlik çalışması yapıldı, sonra çalışanlar kontrolden geçirildi.
Kapalıçarşı'da önce temizlik çalışması yapıldı, sonra çalışanlar kontrolden geçirildi.
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