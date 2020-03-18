En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Başkan Erdoğan son dakika emekli maaşı açıklamasının ardından emekli maaşları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Erdoğan, koronavirüs nedeniyle alınan ekonomik tedbirler kapsamında emeklilere zam müjdesi verdi. En düşük emekli maaşının artırıldığını açıklayan Erdoğan, milyonlarca emekliyi sevindirdi. Peki, SSK, SGK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç lira? İşte 2020 emekli maaşları…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre en düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltildi. Ayrıca emeklilerin bayram ikramiyesinin Nisan ayı başında ödeneceği belirtildi.