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    • Ekonomi
    • 17.03.2020 Gazete
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    ’nin ilk entegre güneş paneli fabrikası ’da üretime başlayacak

    ’nin ilk entegre güneş paneli fabrikası ’da üretime başlayacak. İlk etapta Santrali’nin panellerini üretecek olan 400 milyon dolar yatırım değerine sahip ’daki fabrika, bin 300 kişiye iş sağlayacak.

    Güneş hamlesi
    Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli fabrikası üretime hazırlanıyor. AŞ Genel Müdürü Ahmet Taşkın, 'nin en büyük güneş si santrali projesi olan Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin panellerini üretmek üzere 'da üretim fabrikası kurduklarını ifade etti.

    EN ÜST TEKNOLOJİ
    Bu fabrikanın sadece panel üretmeyeceğine dikkati çeken Taşkın, şöyle konuştu: "Fabrikamız, ingot, wafer, modül ve hücre üretimini de kapsayacak şekilde 4 birimden oluşan bir kompleks olacak. Yapımı sürüyor. itibarıyla tüm birimler faaliyete geçecek. İlk 3 yıl üreteceğimiz tüm panelleri kendimiz kullanacağız. En üst teknolojiye uygun olarak kurduk." İlk 3 yılın ardından iç ve dış piyasalara yönelebileceklerine işaret eden Taşkın, şunları kaydetti: "Mini 'ların da Türkiye'deki güneş enerjisi sektörünü canlandıracağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde güneş enerjisi alanında Kuzey Afrika ve Ortadoğu pazarı çok canlı olacak. Dolayısıyla biz de pazarımızı bu bölgeleri kapsayacak şekilde planlıyoruz."

    4 İMALAT TEK ÇATI ALTINDA
    Başkent     OSB'de 80 bin metrekare kapalı alana ve 400 milyon dolar yatırım değerine sahip fabrikada, bin 300 kişiye iş sağlanacak. Silikon işleme teknolojisini Türkiye'ye kazandıracak fabrika, 'ingot, wafer, hücre ve modül' imalatını tek çatı altında yapabilen Türkiye'nin ilk entegre tesisi olacak. Yılda 500 megavatlık üretim kapasitesiyle hizmet verecek olan fabrikanın ilk üretimleri, Güneş YEKA 1 projesi kapsamında kurulacak toplam 1000 megavat kurulu güce sahip Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde kullanılacak.



    Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ Genel Müdürü

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