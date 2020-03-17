Tesis sahibi oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın girişimcilik desteğiyle bir gecekonduda 10 kilo unla başladığı yufka açma işini büyüten ve cips üreten Marziye Erdoğan, imalathanesinde şu an 10 kadına istihdam sağlıyor. KOSGEB'in 35 bin lira hibe desteği verdiğini, Aile Bakanlığı'nın projesine dahil olup girişimcilik eğitimi aldığını anlatan Erdoğan, "Bu eğitimler kapsamında İtalya'ya gittim. 10 gün süreyle çalıştay yapıldı. Bir girişimci nasıl olunur, işyeri nasıl ayakta tutulur, hepsini öğrendik" dedi.
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