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    • Ekonomi
    • 17.03.2020 Gazete
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    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın girişimcilik desteğiyle bir gecekonduda 10 kilo unla başladığı yufka açma işini büyüten ve cips üreten Marziye Erdoğan, imalathanesinde şu an 10 sağlıyor.

    Tesis sahibi oldu
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın girişimcilik desteğiyle bir gecekonduda 10 kilo unla başladığı yufka açma işini büyüten ve cips üreten Marziye Erdoğan, imalathanesinde şu an 10 sağlıyor. 'in 35 bin lira hibe desteği verdiğini, Aile Bakanlığı'nın projesine dahil olup girişimcilik eğitimi aldığını anlatan Erdoğan, "Bu eğitimler kapsamında 'ya gittim. 10 gün süreyle çalıştay yapıldı. Bir girişimci nasıl olunur, işyeri nasıl ayakta tutulur, hepsini öğrendik" dedi.

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