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    • Ekonomi
    • 17.03.2020 08:53
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    • 17.03.2020 08:57
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    açık satış yöntemiyle yüzlerce ucuz satıyor! 150 bin liradan ucuz TOKİ evleri

    Son dakika... , milyonları çok uygun fiyatlara ev sahibi yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin hemen her yerinde her bütçeye uygun lar inşa eden TOKİ'nin bazı konutlarını satın almak ise çok kolay. İdaresi TOKİ, açık satış yöntemiyle yüzlerce konutu satışa çıkarıyor. Üstelik en pahalı konut 15 bin lira. İşte TOKİ'nin konut fırsatının detayları...



    TOKİ çok uygun fiyatlara ev sahibi yapmaya devam ediyor.

    TOKİ'nin satışa sunduğu konutları almak için sitesinden uygun şehir, konut tipi, fiyat aralığı seçilerek ev alınabiliyor.

    İşte TOKİ'nin 150 bin liraya kadar satılan konutları

    Ankara Sincan

    1 konut

    Kırıkkale

    450 konut

    Ankara Mamak

    123 konut

    Kırşehir

    10 konut

    Kütahya Simav

    12 konut

    Çankırı

    88 konut

    Afyon

    12 konut

    Malatya Pütürge

    10 konut

    Niğde Ulukışla

    7 konut

    Tunceli Hozat

    1 konut

    Hatay Altınözü

    143 konut

    Kars

    13 konut

    Tokat

    1 konut

    Niğde

    9 konut

    Şanlıurfa Viranşehir

    20 konut

    Balıkesir

    16 konut

    Kahramanmaraş

    11 konut

    Antalya

    257 konut

    Bartın

    6 konut

    Bolu

    13 konut

    Nevşehir

    5 konut

    Kırıkkale

    1 konut

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    Haberler Ekonomi TOKİ açık satış yöntemiyle yüzlerce ucuz konut satıyor! 150 bin liradan ucuz TOKİ evleri
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