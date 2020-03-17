



TOKİ çok uygun fiyatlara ev sahibi yapmaya devam ediyor.

TOKİ'nin satışa sunduğu konutları almak için sitesinden uygun şehir, konut tipi, fiyat aralığı seçilerek ev alınabiliyor.



İşte TOKİ'nin 150 bin liraya kadar satılan konutları