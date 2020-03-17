TOKİ çok uygun fiyatlara ev sahibi yapmaya devam ediyor.
TOKİ'nin satışa sunduğu konutları almak için sitesinden uygun şehir, konut tipi, fiyat aralığı seçilerek ev alınabiliyor.
İşte TOKİ'nin 150 bin liraya kadar satılan konutları
Ankara Sincan
1 konut
Kırıkkale
450 konut
Ankara Mamak
123 konut
Kırşehir
10 konut
Kütahya Simav
12 konut
Çankırı
88 konut
Afyon
12 konut
Malatya Pütürge
10 konut
Niğde Ulukışla
7 konut
Tunceli Hozat
1 konut
Hatay Altınözü
143 konut
Kars
13 konut
Tokat
1 konut
Niğde
9 konut
Şanlıurfa Viranşehir
20 konut
Balıkesir
16 konut
Kahramanmaraş
11 konut
Antalya
257 konut
Bartın
6 konut
Bolu
13 konut
Nevşehir
5 konut
Kırıkkale
1 konut
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.