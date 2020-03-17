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    • Ekonomi
    • 17.03.2020 13:07
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    • 17.03.2020 13:07
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    Dünya devi koronavirüs nedeniyle kepenk indiriyor! IKEA 'da mağazalarını kapatıyor

    Dünyanın en büyük mobilya zincirlerinden olan IKEA, koronavirüs salgını nedeniyle 'da bulunan 53 mağazasını kapatma kararı aldı. Kapatılan mağazaların ikinci bir duyuruya kadar açılmayacağı belirtilirken, şirketin internet üzerinden satışlarının devam ettirileceği açıklandı.

    Dünya devi koronavirüs nedeniyle kepenk indiriyor

    Dünyanın en büyük mobilya mağazalarından biri olan IKEA, genelinde bulunan 53 mobilya mağazasının tümünü salı gününden itibaren kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

    Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada kapatma kararının Korona virüsünün yayılmasını engellemek ve çalışanlarını korumak nedeniyle alındığı belirtildi. Şirketin Almanya Genel Müdürü Dennis Balslev ise mağazalarını her gün binlerce kişinin ziyaret ettiğini belirterek, sorumluluklarının çok fazla olduğunu vurguladı.

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