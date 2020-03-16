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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 Gazete
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    İstanbul’da ev kuraları başlıyor

    TOKİ'nin '100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında İstanbul'da inşa edeceği 10 bin konut için kura çekimi bugün başlıyor. 375 bin 953 ile en çok başvurunun yapıldığı İstanbul'da kuralar 20 Mart'a kadar sürecek.

    İstanbul’da ev kuraları başlıyor
    TOKİ'nin '100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında İstanbul'da inşa edeceği 10 bin konut için kura çekimi bugün başlıyor. 375 bin 953 ile en çok başvurunun yapıldığı İstanbul'da kuralar 20 Mart'a kadar sürecek. Tuzla'daki 5 bin 750 konut için bugün ve yarın, Arnavutköy'deki 3 bin 750 konut için 18-19 Mart'ta, Başakşehir'deki 500 konut için 20 Mart'ta kura çekimi yapılacak. Coronavirüs tedbirleri kapsamında kura töreni olmayacak. Noter huzurunda yapılacak kuralar, TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

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