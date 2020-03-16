İstanbul’da ev kuraları başlıyor

kapsamında İstanbul'dainşa edeceğiiçin kuraçekimi bugün başlıyor.ile en çok başvurunun yapıldığıİstanbul'da kuralar'akadar sürecek.'daki5 bin 750 konut için bugünve yarın,'deki3 bin 750 konut için'ta,'deki 500konut için'ta kuraçekimi yapılacak. Coronavirüstedbirleri kapsamında kuratöreni olmayacak.kuralar, TOKİ'nin sosyal medyahesaplarından canlı yayınlanacak.