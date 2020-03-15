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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 06:29
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    • 16.03.2020 06:29
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    Son dakika: 'nin 8 büyük sı hisse geri alımlarını durdurdu

    Son dakika haberine göre 'nin 8 büyük sı, 2020'nin ilk ve ikinci çeyreğinde hisse geri alımlarını geçici olarak durdurmayı kararlaştırdı. , Bank of Mellon, Citigroup, , JP , , ve Wells Fargo, hisse geri alımlarını geçici olarak durdurmaya karar veren bankalar arasında yer aldı.

    ABD'nin 8 büyük bankasından flaş karar

    Finansal Hizmetler Forumundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının dünya ve küresel ekonomi için eşi görülmemiş bir zorluk olduğuna işaret edildi.

    'nin en büyük larının müşterilerini ve ulusunu destekleme kabiliyeti ile bağlılığı olduğunun vurgulandığı açıklamada, forumun üyesi 8 bankanın 2020'nin ilk ve ikinci çeyreğinde, hisse geri alımlarını geçici olarak durdurmaya karar verdiği bildirildi.

    Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, State Street ve Wells Fargo, hisse geri alımlarını geçici olarak durdurmaya karar veren bankalar arasında yer aldı.

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