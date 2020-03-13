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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 16:00
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    • 13.03.2020 16:11
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    Son dakika: 'ndan sanayi üretim verileriyle ilgili flaş açıklama

    Son dakika haberi... bugün açıklanan sanayi üretim verilerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sanayimizde çarkların daha güçlü çalışmasını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz politikalar olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor." dedi.

    Bakanlıktan flaş açıklama: Tüm sektörlere yansıdı

    ndan bugün açıklanan sanayi üretim verilerine ilişkin son dakika açıklaması geldi.

    Bakanlık yaptığı açıklamada, "Sanayimizde çarkların daha güçlü çalışmasını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz politikalar olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Sanayi üretim endeksi bu çabaların bir sonucu olarak ocak ayında yıllık %7,9 artış gösterdi. Artış tüm alt sektörlere yansıdı." dedi.

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