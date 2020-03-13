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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 16:17
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    • 13.03.2020 16:17
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    13 Mart yatan iller hangileri? SMS ve e-Devlet ile bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır?

    13 Mart yatan iller hangileri sorusu bakım aylığı alan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakım aylıkları her ay belirlenen tarihler aralığında evde bakım maaşları hesaplarda oluyor. Bu nedenle maaş alan vatandaşlar aylıkların hangi illerde yatırıldığı merakla sorgulatıyor. Peki, SMS ve e-Devlet ile evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar

    13 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    13 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Mart ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde evde bakım maaşı alan yüz binlerce kişi aylıkları hangi illerde yatırıldığı konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Maaş alanlar e-Devlet üzerinden ya da SMS ile maaş sorgulama işlemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, SMS ve e-Devlet ile bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte sorgulama işlemine dair bilgiler

    13 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

    1- Kırşehir

    2- Tokat

    3- Kırklareli

    4- Aksaray

    5- Samsun

    6- Hatay

    7- Sakarya

    8- Diyarbakır

    9- Osmaniye

    10- Antalya

    11- Afyonkarahisar

    12- Kırıkkale

    13- Isparta

    14- Kars

    15- Erzurum

    16- İzmir

    17- Zonguldak

    18- Ankara

    19- Balıkesir

    20- İstanbul

    21- Mersin

    22- Ordu

    23- Uşak

    24- Konya

    Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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    Haberler Ekonomi 13 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? SMS ve e-Devlet ile bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır?
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