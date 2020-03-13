13 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Mart ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde evde bakım maaşı alan yüz binlerce kişi aylıkları hangi illerde yatırıldığı konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Maaş alanlar e-Devlet üzerinden ya da SMS ile maaş sorgulama işlemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, SMS ve e-Devlet ile bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte sorgulama işlemine dair bilgiler

13 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

1- Kırşehir

2- Tokat

3- Kırklareli

4- Aksaray

5- Samsun

6- Hatay

7- Sakarya

8- Diyarbakır

9- Osmaniye

10- Antalya

11- Afyonkarahisar

12- Kırıkkale

13- Isparta

14- Kars

15- Erzurum

16- İzmir

17- Zonguldak

18- Ankara

19- Balıkesir

20- İstanbul

21- Mersin

22- Ordu

23- Uşak

24- Konya

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...