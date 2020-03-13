13 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Mart ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde evde bakım maaşı alan yüz binlerce kişi aylıkları hangi illerde yatırıldığı konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Maaş alanlar e-Devlet üzerinden ya da SMS ile maaş sorgulama işlemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, SMS ve e-Devlet ile bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte sorgulama işlemine dair bilgiler
13 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
1- Kırşehir
2- Tokat
3- Kırklareli
4- Aksaray
5- Samsun
6- Hatay
7- Sakarya
8- Diyarbakır
9- Osmaniye
10- Antalya
11- Afyonkarahisar
12- Kırıkkale
13- Isparta
14- Kars
15- Erzurum
16- İzmir
17- Zonguldak
18- Ankara
19- Balıkesir
20- İstanbul
21- Mersin
22- Ordu
23- Uşak
24- Konya
Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...
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