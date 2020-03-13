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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 10:24
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    • 13.03.2020 10:24
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    ve ler tatil mi? , bakımevleri ve anaokulları için flaş karar!

    ve ler tatil mi? Çocuklarını lere, bakımevlerine ve anaokullarına gönderen aileler, anaokulu ve sorusuna yanıt arıyor. Üniversiteler dahil okulların tatil edilmesi ve eğitim öğretime ara verilmesinin ardından anaokulu ve kreşlerin de tatil edilebileceğine yönelik beklentiler oluştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamayla velileri bilgilendirdi. İşte; sorusunun yanıtı…

    Anaokulu ve kreşler tatil mi? Flaş açıklama...

    Anaokulu ve kreşler tatil mi? Kreşe gönderdiği çocuğu olan aileler yoğun şekilde tatil kararını sorguluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, anaokulu ve kreşlerin tatil olup olmayacağıyla ilgili alınan kararı duyurdu. Bakan Selçuk; Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Peki, Özel kreş, bakımevleri ve anaokulları tatil oldu mu? Kreşler ve gündüz bakım evleri, 0 ile 3 yaş arasındaki çocuklara hitap ederken, anaokulları 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklara hitap etmektedir.

    ANAOKULU VE KREŞLER TATİL Mİ?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinde, 16 Mart'tan itibaren tatil ilan edildiğini duyurdu.

    Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    *Yeni tip koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir.

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    Haberler Ekonomi Anaokulu ve kreşler tatil mi? Özel kreş, bakımevleri ve anaokulları için flaş karar!
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