Anaokulu ve kreşler tatil mi? Kreşe gönderdiği çocuğu olan aileler yoğun şekilde tatil kararını sorguluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, anaokulu ve kreşlerin tatil olup olmayacağıyla ilgili alınan kararı duyurdu. Bakan Selçuk; Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Peki, Özel kreş, bakımevleri ve anaokulları tatil oldu mu? Kreşler ve gündüz bakım evleri, 0 ile 3 yaş arasındaki çocuklara hitap ederken, anaokulları 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklara hitap etmektedir.

ANAOKULU VE KREŞLER TATİL Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinde, 16 Mart'tan itibaren tatil ilan edildiğini duyurdu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

*Yeni tip koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir.