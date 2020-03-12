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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 Gazete
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    'de 80’i aşkın kanal 4 binin üzerinde seç-izle içerik

    , kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 80'i aşkın TV kanalını veçoğunluğu film ve çizgi filmden oluşan 4 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından,tabletlerinden, web'den ve Smart TV üzerinden izleme imkânı sunuyor.

    80’i aşkın TV kanalı 4 binin üzerinde seç-izle içerik

    , kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 80'i aşkın TV kanalını veçoğunluğu film ve çizgi filmden oluşan 4 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından,tabletlerinden, web'den ve Smart TV üzerinden izleme imkânı sunuyor. ve online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 2,5 milyondan fazla kez indirildi.

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    Haberler Ekonomi Vodafone TV'de 80’i aşkın kanal 4 binin üzerinde seç-izle içerik
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