2020 yılında 2022 maaşlarına, 65 yaş yaşlılık maaşlarına ve engelli maaşlarına da zam yapıldı. 2022 engelli maaşı gelir kriteri ya da diğer adıyla muhtaçlık sınırı 2020 yılı için 701 TL oldu. Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır. Bağlı bulunduğunuz SYDV kurumuna engelli maaşı için başvuruda bulunabilirsiniz. Peki engelli maaşı ödemesi Mart ayında ne vakit yapılacak? 2022 maaş ödemesi ve TC kimlik no ile maaş sorgulama işlemleri haberimizde.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ!