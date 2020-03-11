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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 10:17
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    • 11.03.2020 10:17
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    : İngiltere Merkez sı'ndan indirimi kararı

    haberi... İngiltere Merkez sı BoE 50 baz puan indirerek faizi yüzde 0.25'e çekti. Ayrıca banka küçük işletmeler için yeni dönemsel fonlama programı uygulayacak.

    İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı

    İngiltere Merkez sı coronavirüs nedeniyle indirimine gitti. Banka yüzde 0.75 olan faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 0.25'e çekti.

    Ayrıca banka küçük işletmeler için yeni dönemsel fonlama programı uygulayacak.

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