E-devlet üzerinden yapılmaya başlandı! Çalışan ve çalışmayan annelere ödeme!

Hangi Annelere 650 TL Verilecek?

100 Euro devlet desteği yararlanmak için 0-60 ay aralığında çocuk sahibi olmanız gerekmetekdir ve Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde ikamet etmeniz gerekmektedir. Başka illerde ikamet edenler ile Part Time çalışanlar şu an için faydalanamayacaktır. Ancak 2021 yılında tüm Türkiye'de olması beklenmektedir ayrıca aranan şartlarda;

1- Çocuklu annenin ikametgahı aynı olması

2- Kesin kayıt tarihi itibariyle 4/1-a SSK sigortalısı olarak tam zamanlı çalışmıyor olmak

3- Kesin kayıt tari itibariyle son bir yılda SGK'ya bildirilen primi esas kazancık aylık 5166 TL'den düşük olması şartları aranmaktadır.

E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ