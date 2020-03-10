E-devlet üzerinden yapılmaya başlandı! Çalışan ve çalışmayan annelere ödeme!

Çalışan Çalışmayan Annelere 100 Euro ödeme, E-devlet üzerinden başvuruya açıldı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda 687 TL ev hanımı olan annelere ödenecek. 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da başvurular E-Devlet üzerinden alınacak ve başvuru ekranı E-devlet üzerinden yapılmaya başlandı. Mart ayındaki kontenjanın artırıldığı duyuruldu.
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Hangi Annelere 650 TL Verilecek?
100 Euro devlet desteği yararlanmak için 0-60 ay aralığında çocuk sahibi olmanız gerekmetekdir ve Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde ikamet etmeniz gerekmektedir. Başka illerde ikamet edenler ile Part Time çalışanlar şu an için faydalanamayacaktır. Ancak 2021 yılında tüm Türkiye'de olması beklenmektedir ayrıca aranan şartlarda;
1- Çocuklu annenin ikametgahı aynı olması
2- Kesin kayıt tarihi itibariyle 4/1-a SSK sigortalısı olarak tam zamanlı çalışmıyor olmak
3- Kesin kayıt tari itibariyle son bir yılda SGK'ya bildirilen primi esas kazancık aylık 5166 TL'den düşük olması şartları aranmaktadır.
Başvurular nereden yapılacak?
Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Bugün itibariyle E-Devlet üzerinden başvurular 2020 yılı için yeniden başladı.Destekten yararlanacak anneler 0-60 ay aralığında çocuğunu proje uygulama illerindeki Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı anadokulu, kreş ve gündüz bakımevine düzenli olarak göndermeniz gerekmektedir.
Kaç Kişi Destek alabilecek?
Şu an için duyurulan ödemelerde, İstanbul'da 3250 anne, Ankara'da 1500 Anne, İzmir'de 1500 Anne, Antalya'da 1500 anne, Bursa'da 1250 anne ve Malatya'da 750 Annenin yanı sıra 2020'de Elazığ'da 500 anne yararlanabilecek. Toplam 10.250 Anne 650 TL yardımdan yararlanabilecek.
Ödeme Miktarları ne kadardır?
Ödeme miktarları aylık 100 avrodur. Tek bir çocuk için en fazla 24 ay para alabilirsiniz. 24 ay sonra sürekli olarak 10.500 kişi değişecektir. Bu ödeme geçimini zor sağlayan annelerin kreş, anaokulu ve gündüz bakımevine çocuğunu gönderip masrafların bir kısmını karşılamaktır. 72 aylık olan çocuklardan bu ödeme kesilecektir.
Ödemeler Halk Bankasına yatırılacaktır. Bu sebeple Halk Bankası hesabı açmanız gerekmektedir.
Anne için aylık kazanç sınırı ne?
Annenin kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancının aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını aşmaması gerekiyor. (2019 yılı için 5 bin 116 TL.)
Tek seferlik kırtasiye desteğinden kimler faydalanabilecek?
Mali destekten yararlanmaya hak kazanan ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira (100 euro) kırtasiye desteği sağlanacak.
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