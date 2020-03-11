Lüks hızlandı

Türkiye'de yılın ilk 2 ayında geçen yıla göre ihracatını oransal bazda en çok artıran sektör, yüzde 53 yükselişle gemi ve yat sektörü oldu. Yılın 2 ayında bu alanda 256 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Türkiye'nin gemi ve yat ihracının 3'te birinden fazlası Norveç'e yapıldı. Ocak ve Şubat aylarında oransal olarak en çok ihracat artışının görüldüğü ikinci ürün grubu mücevherler oldu. Mücevher ihracatı, 2 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 arttı ve 664 milyon doları buldu. Mücevher ihracatında ilk sırada 191 milyon dolarla Birleşik Krallık yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.