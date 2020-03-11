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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 Gazete
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    Lüks hızlandı

    'de yılın ilk 2 ayında geçen yıla göre ını oransal bazda en çok artıran sektör, yüzde 53 yükselişle gemi ve yat sektörü oldu. Yılın 2 ayında bu alanda 256 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Türkiye'nin gemi ve yat ihracının 3'te birinden fazlası Norveç'e yapıldı. Ocak ve Şubat aylarında oransal olarak en çok ihracat artışının görüldüğü ikinci ürün grubu mücevherler oldu. Mücevher ihracatı, 2 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 arttı ve 664 milyon doları buldu. Mücevher ihracatında ilk sırada 191 milyon dolarla yer aldı.

    Lüks hızlandı
    'de yılın ilk 2 ayında geçen yıla göre ını oransal bazda en çok artıran sektör, yüzde 53 yükselişle gemi ve yat sektörü oldu. Yılın 2 ayında bu alanda 256 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Türkiye'nin gemi ve yat ihracının 3'te birinden fazlası Norveç'e yapıldı. Ocak ve Şubat aylarında oransal olarak en çok ihracat artışının görüldüğü ikinci ürün grubu mücevherler oldu. Mücevher ihracatı, 2 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 arttı ve 664 milyon doları buldu. Mücevher ihracatında ilk sırada 191 milyon dolarla yer aldı.

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