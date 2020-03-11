Emeklilerin bugünlerde gündeminde promosyon var. İşte promosyonda dikkat etmeniz gereken noktalar:
Emekliye yüksek promosyon formülü! 2020'de bankaların emeklilere sunduğu promosyon şartları neler?
Milyonlarca emeklinin gündeminde bugünlerde promosyon var. Emeklilerin promosyonu zamlanırken, kampanyalarla ödemeyi artırmak mümkün. Ancak burada sadece tutara değil, şartlara bakmak önem taşıyor. Peki bankalar emekliye hangi şartları sunuyor? Emeklinin promosyon hesabıyla ilgili detaylar haberimizde...
Emeklilerin bugünlerde gündeminde promosyon var. İşte promosyonda dikkat etmeniz gereken noktalar:
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