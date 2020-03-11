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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 Gazete
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    Emekliye yüksek formülü! 2020'de ların emeklilere sunduğu promosyon şartları neler?

    Milyonlarca emeklinin gündeminde bugünlerde var. Emeklilerin promosyonu zamlanırken, kampanyalarla ödemeyi artırmak mümkün. Ancak burada sadece tutara değil, şartlara bakmak önem taşıyor. Peki lar emekliye hangi şartları sunuyor? Emeklinin promosyon hesabıyla ilgili detaylar haberimizde...

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    Haberler Ekonomi Emekliye yüksek promosyon formülü! 2020'de bankaların emeklilere sunduğu promosyon şartları neler?
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