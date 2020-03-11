Benzine 60, motorine (mazot) 55 kuruş indirim! Bir depo ne kadara dolacak?

Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, ülkemizde pompalara yansıdı. Petrolde yüzde 30'a varan düşüşle 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük günlük kaybın yaşanmasının ardından, benzine ve motorine büyük indirim geldi.

Araç sahiplerinin yüzünü güldüren indirimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.







Erdoğan, dün Brüksel dönüşü uçakta müjdeyi verdi, "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız" dedi. Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30'a varan düşüşle 31 dolar seviyesine gerileme görüldüğünü hatırlatan Erdoğan, bu durumun OPEC ülkeleri için özellikle ayrı bir felaket olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmeleri yaptı: "Bizim için bir boyutu ile çok olumlu bir durum. Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme."







Bu indirim sonrası İstanbul'da benzinin litre fiyatı Ocak 2019'dan sonra ilk defa 6 liranın altına indi. İstanbul'da benzinin fiyatı ortalama 5.98 liraya düştü.







50 litrelik depoyu doldurmak benzinde 30, motorinde 27.5 lira ucuzladı. 55 litrelik depo için ise benzinde 33, motorinde 30.25 lira az ödenecek.





TAKVİM dün duyurdu





