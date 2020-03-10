Altın fiyatları nasıl olacak? Altın fiyatları artacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Dünya piyasaları Corona virüsünün etkisiyle sarsılırken, petrol fiyatlarının dibe vurması sonrası, güvenli yatırım araçlarına kaçış başladı. Bu araçlardan birisi de altın oldu. Altına yönelik yoğun talep nedeniyle altın fiyatlarının tırmanışı sürüyor. 2012 aralık ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 1700 doları aşan altında gözler bu hafta yapılacak Avrupa Merkez Bankası (AMB) politika toplantısına çevrildi.

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