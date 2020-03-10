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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 09:35
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    • 10.03.2020 09:39
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    Uzmanlar yanıtladı! Bu hafta fiyatları nasıl olacak? artacak mı, azalacak mı?

    Küresel piyasalarda yaşanan Corona virüsü kaynaklı panik satışlarının yanı sıra, petrol fiyatlarının çakılmasının ardından fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlar, altındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Peki, bu hafta nasıl olacak? ? Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla spot altın, 2012 aralık ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 1700 doları aştı. Uzmanlar güvenli limanlara topluca bir kaçış olduğunu belirtiyor.

    Uzmanlar yanıtladı! Altın fiyatları artacak mı?

    Altın fiyatları nasıl olacak? Altın fiyatları artacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Dünya piyasaları Corona virüsünün etkisiyle sarsılırken, petrol fiyatlarının dibe vurması sonrası, güvenli yatırım araçlarına kaçış başladı. Bu araçlardan birisi de altın oldu. Altına yönelik yoğun talep nedeniyle altın fiyatlarının tırmanışı sürüyor. 2012 aralık ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 1700 doları aşan altında gözler bu hafta yapılacak Avrupa Merkez Bankası (AMB) politika toplantısına çevrildi.

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