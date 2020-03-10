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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 09:42
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    • 10.03.2020 09:42
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    fiyatlarında indirim! 'ten yurt içinde geçerli bahar kampanyası

    alacak vatandaşlara indirim müjdesi geldi. Hava Yollarının () alt markası , yolcularına yurt içi hatlarda gerçekleştirecekleri uçak biletlerinde vergiler hariç, yüzde 40 indirimli seyahat imkanı sunuyor.

    Uçak bileti fiyatlarında indirim!

    Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kampanyalı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcular, 12 Mart'a kadar tüm satış kanalları üzerinden "AJBAHAR40" kodu ile satın alacakları biletlerle 10 Mart-31 Mart'ta vergiler hariç yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.

    Yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti uçuşlarını kapsayan kampanya, tüm paket tiplerinde geçerli olacak, Jetgenç üyeleri de yararlanabilecek. Bebek yolcular ise kampanya kapsamı dışında olacak.

    Satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik yapılması durumunda orijinal bilet kuralları geçerli olacak.

    uçuşları ve kampanyaları hakkındaki ayrıntılı bilgiye "444 25 38" numaralı çağrı merkezinden ya da "anadolujet.com" adresinden ulaşılabilecek.

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