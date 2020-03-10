Reel getiride şampiyon altın

Şubat'ta en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4.43, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4.56 ile külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 1.83, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.24, euro yüzde 0.07 kazandırırken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0.61, BIST 100 endeksi yüzde 1.46 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
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