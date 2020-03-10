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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 Gazete
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    de şampiyon altın

    Şubat'ta en yüksek aylık , ile indirgendiğinde yüzde 4.43, ile indirgendiğinde yüzde 4.56 ile külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 1.83, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.24, euro yüzde 0.07 kazandırırken, devlet iç borçlanma senetleri () yüzde 0.61, BIST 100 endeksi yüzde 1.46 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

    Reel getiride şampiyon altın
    Şubat'ta en yüksek aylık , ile indirgendiğinde yüzde 4.43, ile indirgendiğinde yüzde 4.56 ile külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 1.83, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.24, euro yüzde 0.07 kazandırırken, devlet iç borçlanma senetleri () yüzde 0.61, BIST 100 endeksi yüzde 1.46 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

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