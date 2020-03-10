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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 18:30
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    • 10.03.2020 18:30
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    Miktarlar tek tek belirlendi! Emekliye hangi banka kaç TL promosyon ödeyecek? Hesaplara ne zaman yatacak?

    Emekliye hangi banka kaç TL promosyon ödeyecek? Emekli promosyon ödemeleri Mart ayının ilk günlerinden itibaren merakla sorgulatılıyor. Banka emekli promosyon miktarlarının belirlenmesi için heyecanlı bekleyişi sona ererken geçtiğimiz hafta içerisinde bankalar promosyon tekliflerini birer birer sundu. Güncel teklifleri öğrenmek isteyen milyonlarca kişi bu kapsamda hangi emekliye ne kadar promosyon ödeneceğini araştırıyor. Peki, ne yatacak? İşte merak edilenler

    Emekliye hangi banka kaç TL promosyon ödeyecek?

    Yaklaşık 13 milyon emeklinin gündeminde şu sıralar promosyon ödemeleri yer alıyor. Mart ayının ilk günlerinden itibaren yaklaşık 13 milyon emekli 'promosyon ödemesi' hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Peki, emekliye hangi banka kaç TL promosyon ödeyecek? Hesaplara ne zaman yatacak?

    EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

    1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

    Bankaların promosyon tekliflerini öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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