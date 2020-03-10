Miktarlar tek tek belirlendi! Emekliye hangi banka kaç TL promosyon ödeyecek? Hesaplara ne zaman yatacak?

Yaklaşık 13 milyon emeklinin gündeminde şu sıralar promosyon ödemeleri yer alıyor. Mart ayının ilk günlerinden itibaren yaklaşık 13 milyon emekli 'promosyon ödemesi' hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Peki, emekliye hangi banka kaç TL promosyon ödeyecek? Hesaplara ne zaman yatacak?

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

Bankaların promosyon tekliflerini öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...