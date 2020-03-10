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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 18:42
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    • 10.03.2020 19:58
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    Benzin ve motorinde büyük indirim! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? 10 Mart

    Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar? Milyonlarca araç sahibine benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili müjdeli haber verildi. Motorin ve nda gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Bu kapsamda araç sahipleri özellikle bugün arama motorlarında benzin ve hakkında araştırma yapıyor. İşte 10 Mart

    Akaryakıtta çifte indirim!

    Araç sahipleri tarafından benzin ve motorin fiyatlarına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin ve motorinin litre satış fiyatına indirim yapıldı. Peki, Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar

    BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

    Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapılacak

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 56 kuruş, benzinde ise 60 kuruş olarak yansıyacak.

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    Haberler Ekonomi Benzin ve motorinde büyük indirim! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? 10 Mart güncel akaryakıt fiyatları
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