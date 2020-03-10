Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kanal İstanbul için son viraj

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında kamuoyuna duyurduğu Kanal İstanbul projesine ilişkin bütün etüt çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yakında zamanda ihaleye çıkılacağını müjdelerken; ihale öncesi yalnızca 5 bin ve bin ölçekli imar planlarının askıya çıkması süreci kaldı.

    Kanal İstanbul için son viraj
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında kamuoyuna duyurduğu Kanal İstanbul projesine ilişkin bütün etüt çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yakında zamanda ihaleye çıkılacağını müjdelerken; ihale öncesi yalnızca 5 bin ve bin ölçekli imar planlarının askıya çıkması süreci kaldı.


    BARIŞ ŞİMŞEK

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Kanal İstanbul için son viraj
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri