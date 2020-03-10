Kanal İstanbul için son viraj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında kamuoyuna duyurduğu Kanal İstanbul projesine ilişkin bütün etüt çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yakında zamanda ihaleye çıkılacağını müjdelerken; ihale öncesi yalnızca 5 bin ve bin ölçekli imar planlarının askıya çıkması süreci kaldı.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
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