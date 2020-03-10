Petroldeki düşüş Türkiye'nin hem cari açığına hem de vatandaşın yakıt faturasına olumlu şekilde yansıyacak. 2019'da petrolün ortalama fiyatı 64.34 dolar olurken, 263 milyon varil ithalata 16.9 milyar dolar ödendi. Bu yıl petrolün ortalama fiyatı 35 dolar olarak seyrederse, ödenecek para 9.2 milyar dolara düşecek. 7.7 milyar dolar cepte kalacak.
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