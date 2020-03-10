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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 Gazete
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    faturası azalacak

    deki düşüş 'nin hem hem de vatandaşın yakıt faturasına olumlu şekilde yansıyacak. 2019'da 64.34 dolar olurken, 263 milyon varil ithalata 16.9 milyar dolar ödendi. Bu yıl petrolün ortalama fiyatı 35 dolar olarak seyrederse, ödenecek para 9.2 milyar dolara düşecek. 7.7 milyar dolar cepte kalacak.

    Enerji faturası azalacak
    Petroldeki düşüş 'nin hem hem de vatandaşın yakıt faturasına olumlu şekilde yansıyacak. 2019'da ün ortalama fiyatı 64.34 dolar olurken, 263 milyon varil ithalata 16.9 milyar dolar ödendi. Bu yıl 35 dolar olarak seyrederse, ödenecek para 9.2 milyar dolara düşecek. 7.7 milyar dolar cepte kalacak.

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