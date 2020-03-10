Başkan Erdoğan'nın kenevir talimatının ardından talep patlaması! Fiyatı 30 liradan bin liraya çıktı!

Türkiye'de uzunca bir süredir ekimi yasak olan kenevirin endüstriyel amaçlı üretimine ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde önemli atılımlar yapılırken, kenevirin üretiminde eğitimler hız kazandı. Atılımlar doğrultusunda talep patlaması yaşayan kenevirin tohum fiyatı 30 liradan bin liraya yükseldi.

2025 yılında dünya üzerinde 11 milyar dolara çıkması beklenen endüstriyel kenevir pazarında yer almak isteyen Türkiye, bu doğrultuda çalışmalarına başlamıştı. Türkiye'de uzunca bir süredir ekimi yasak olan kenevir, tekstilden otomobil sektörüne geniş kullanım alanı bulunuyor. Kenevirin üretimine ilişkin, tarımsal politikalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hız kazandı.

TEŞVİKLE 19 İLDE TALEP ARTIŞI YAŞANDI

Kenevirin teşvikiyle Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize,Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta tarla talebinde artış dikkat çekiyor.

FİYATI BİN LİRAYA ÇIKTI

Devlet teşvikiyle kenevir üretiminin yasal hale gelmesiyle, 30 liraya satılan kenevir tohumunun fiyatı, artan taleple 1.000 lirayı buldu.

KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİNE BAŞLANDI

1 dekar alanda 700 lira kar bırakan kenevirin üretiminde eğitimler hız kazandı. Üreticilere kenevirin nasıl yetiştiriciliği eğitimi veriliyor.Bu kapsamda Karabük'ün Eflani ilçesinde üreticilere kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi.

"BİZE YASAKLAYANLAR CAYIR CAYIR AFYON EKİYOELARDI"

Başkan Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda kenevir üretiminin önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bize bir zamanlar afyon ekimini yasaklayanlar kendileri cayır cayır afyon ekiyorlardı. Askeri bir sorunun çözümü için görünürde konuyla hiçbir ilgisi olmayan böyle bir şartın konulması elbette son derece manidardır. Şimdi diyorum ki biz yeniden, tarım, çevre ve şehircilik bakanıma söyledim, kenevir ekimi süreci başlatalım çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda çok farklı faydalarının olduğunu da göreceğiz. Şimdi bu süreci başlatacağız."