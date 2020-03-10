2020 yılı çiftçi destek kredisi veren bankalar hangileri?

Çiftçiye kredi ürünleri ile bankalar, tarım ve hayvancılık desteğini sürdürüyor. Hesaplı faiz oranları, 60 aya varan vade ve hasatta ödeme geri ödeme planları ile çiftçilere kredi veren bankalar şunlardır:

Denizbank

Şekerbank

Vakıfbank

Ziraat Bankası

QNB Finansbank

Halkbank

Yapı Kredi Bankası

ÇKS BELGESİ İLE KREDİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Çiftçi kayıt belgesi ile kredi çekme şartları şunlardır:

ÇKS belgesi ile kredi veren bankaların başvuruda bulunulan müşterilerinde dikkat ettiği hususların başında KKB kredi notu değerlendirmesi vardır.

KKB kredi notu yüksek olsa dahi bankanın sizden talep ettikleri bunlarla sınırlı değildir. Banka sizden en az 2 tane çalışan eşlerinin onayı ile birlikte kefil isteyecektir. Başvuruda bulunduğunuz tarım kredisinin miktarına göre banka sizden ipotek talep edebilir. Üzerinize kayıtlı olan tarla ya da canlı hayvanlar varsa bu talebi atlayabilirsiniz. Banka, müşterisinden vergi daireleri tarafından verilen vergi borcu yoktur yazısı istemektedir.

SGK'dan ödeme dokumanı temin etmeniz gereklidir. Kredi başvurusunda bulunan tüketicinin kimlik fotokopisi ile başvuruda bulunması gereklidir.

DENİZBANK ÇİFTÇİ KREDİSİ

Denizbank çiftçi kredisi ile çiftçinin yüzü gülüyor. Acil nakit ihtiyacında 25.000 TL ile 50.000 TL krediye Deniz Bank çiftçi kredisi ile sahip olmak mümkün. Düşük faiz oranları ve 60 aya kadar varan vade seçenekleriyle çiftçiler için son derece cazip olan bu kredi için Denizbank'ın çiftçilerden kredi için talep ettiği şartlar şunlardır:

Kredi başvurusunda bulunan tüketicinin okuryazar olması

ÇKS belgesinin bulunması

Gelir belgesini bankaya teslim etmek

Kredi çekecek olan müşterinin kredi notunun yüksek olması

Başvuru gerçekleştirecek kişinin vergi levhasına sahip olması gerekmektedir.

ŞEKERBANK ÇİFTÇİ DESTEK HİBE KREDİ

ŞekerBank uygun ödemeli çiftçi kredisi seçenekleriyle çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Geniş kapsamlı kredi olanağı sağlayan bankanın tarım ve hayvancılık ile uğraşanlara özel kampanyalar yaparken acil nakit ihtiyaçları için de kredi veriyor. Şekerbank'tan şu kredilere başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz:

Tarım Aletleri Kredisi (Traktör)

Tarla Büyütme Kredisi

Kırsal Kalkınmaya Destek Kredisi

Şekerbank Tarım Ekipmanları Kredisi

Tarım ekipmanları alımı ve yenileme durumunda olan çiftçinin tercih ettiği kredi şeklidir. 60 aya kadar varan vade seçenekleriyle ödemeyi hasat zamanında yaparak kolay bir biçimde ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ekipman kredilerinde fatura bedeline göre kredi alabilirsiniz. Fatura tutarının %75'ine kadar kredi desteği sağlanmaktadır.

Şekerbank Tarım Ekipmanları Kredinizin onaylanması için banka kredi sicilinizin iyi olması gerekmektedir. Şekerbank Traktör Kredisi de traktör almak isteyen çiftçilere sıfır veya ikinci el alımlarda kredi desteği sağlamaktadır.

Şekerbank Tarla Büyütme Kredisi

60 aya varan vade fırsatlarıyla tarlasını büyütmek isteyen ya da arazi alım satımlarda desteğe ihtiyaç duyan çiftçilerin yararlandığı bir kredi çeşididir. Alacağınız tarlanın ekspertiz değerine göre kredi talebinde bulunabilirsiniz. Buna bağlı olarak bu kredi paketi ile senede 1 veya ayda 1 ödeme yapabilirsiniz. Başvuran çiftçinin ÇKS belgesinin olması yanında icar belgesi veya arazi tapu fotokopisinin olması şarttır.

Şekerbank Kırsal Kalkınmaya Destek Kredisi

Avrupa Birliği kırsal kalkınma fonları diye adlandırılan IPARD, 10 yıla varan vade seçenekleriyle bu kapsamda kredi vermektedir. Çiftçilerin yaptıkları yatırımların %60'ına kadar hibe destek kredisi vermektedir. Kredi başvurusu yapmak için şu evraklar gereklidir:

Kredi başvuru formu

İş planı

Projenin Fizibilitesi

Fiyat teklifleri

Proforma faturalar

ÇKS belgesi

Kimlikler

VAKIFBANK ÇİFTÇİYE TAM DESTEK KREDİSİ

Vakıfbank çiftçiye kredi desteği ile tarımsal faaliyetleriniz için kredi başvurunuzu banka şubesine şahsen yapmanız gereklidir. Çiftçilerimize bankanın sunduğu kredi kategorileri şunlardır:

Yatırım döneminde verilen krediler

Proje karşılığında verilen krediler

İşletme kredileri

Vakıfbank Çiftçi Kredisi Başvuru Evrakları Nelerdir?

ÇKS Belgesi

Kimlik aslı ve fotokopisi

Eğer banka tarafından ipotek talep edilirse, taşınmaz fotokopileri

İkametgah belgesi

Söz konusu arazi kiralanmış ise kira sözleşme örneği

ZİRAAT BANKSI ÇİFTÇİYE KREDİ DESTEĞİ

Ziraat Bankası çiftçiye kredi aracılığıyla başvuru yapılabilecek kredi kategorileri şunlardır:

İyi Tarım Proje Kredisi

Hasat Pazarlama Kredisi

Genç Çiftçi Kredisi

Arazi Alım Kredisi

Lisanslı Depoculuk Yatırımları

Nakliye Aracı Kredisi

Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Başvurusu Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tüzel Kişiler

Çiftçi veya ÇKS belgesi

Yetkili kişinin noter onaylı imza sirküleri

Hangi odaya bağlı şekilde devam edildiğini gösteren belge

Vergi beyanı

Tüzel kişilik ana sözleşmesinin aslı ve kopyası

Tarımsal işletmenin teşvik belgeleri

İşletmenin son 3 yıllık detaylı bilançosu ve detaylı gelir tablosu ibraz etmesi gerekir.

Bireysel Başvuru Sahipleri

Çiftçi belgesi

Kimlik belgesi fotokopisi

İpotek edilen malın detaylı beyanı

Tapu ya da kira kontratı

İşletmenin 3 yıllık gelir tablosu ve bilanço ile başvuru yapması gerekir.