Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.03.2020 10:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2020 13:39
    ABONE OL

    2020 yılı çiftçi destek kredisi veren lar hangileri?

    Çiftçi kredisi ile ilgili merak edilenleri derledik. ÇKS belgesi ile kredi veren ların başvuruda bulunulan müşterilerinde dikkat ettiği hususların başında KKB kredi notu değerlendirmesi vardır. KKB kredi notu yüksek olsa dahi bankanın sizden talep ettikleri bunlarla sınırlı değildir. Banka sizden en az 2 tane çalışan eşlerinin onayı ile birlikte kefil isteyecektir. Başvuruda bulunduğunuz tarım kredisinin miktarına göre banka sizden ipotek talep edebilir.

    2020 yılı çiftçi destek kredisi veren bankalar hangileri?

    2020 yılında çiftçi destek kredisi veren bankalar oldukça merak ediliyor. Çiftçilikle uğraşan vatandaşlar kredi alarak tarım arazilerini daha fazla geliştirmek istiyor. Çiftçiye kredi ürünleri ile bankalar, tarım ve hayvancılık desteğini sürdürüyor. Hesaplı faiz oranları, 60 aya varan vade ve hasatta ödeme geri ödeme planları ile çiftçilere kredi veren bankalar haberimizde yer alıyor.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    2020 yılı çiftçi destek kredisi veren bankalar hangileri?

    Çiftçiye kredi ürünleri ile bankalar, tarım ve hayvancılık desteğini sürdürüyor. Hesaplı faiz oranları, 60 aya varan vade ve hasatta ödeme geri ödeme planları ile çiftçilere kredi veren bankalar şunlardır:

    Denizbank

    Şekerbank

    Vakıfbank

    Ziraat Bankası

    QNB Finansbank

    Halkbank

    Yapı Kredi Bankası

    ÇKS BELGESİ İLE KREDİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

    Çiftçi kayıt belgesi ile kredi çekme şartları şunlardır:

    ÇKS belgesi ile kredi veren bankaların başvuruda bulunulan müşterilerinde dikkat ettiği hususların başında KKB kredi notu değerlendirmesi vardır.
    KKB kredi notu yüksek olsa dahi bankanın sizden talep ettikleri bunlarla sınırlı değildir. Banka sizden en az 2 tane çalışan eşlerinin onayı ile birlikte kefil isteyecektir. Başvuruda bulunduğunuz tarım kredisinin miktarına göre banka sizden ipotek talep edebilir. Üzerinize kayıtlı olan tarla ya da canlı hayvanlar varsa bu talebi atlayabilirsiniz. Banka, müşterisinden vergi daireleri tarafından verilen vergi borcu yoktur yazısı istemektedir.
    SGK'dan ödeme dokumanı temin etmeniz gereklidir. Kredi başvurusunda bulunan tüketicinin kimlik fotokopisi ile başvuruda bulunması gereklidir.

    DENİZBANK ÇİFTÇİ KREDİSİ

    Denizbank çiftçi kredisi ile çiftçinin yüzü gülüyor. Acil nakit ihtiyacında 25.000 TL ile 50.000 TL krediye Deniz Bank çiftçi kredisi ile sahip olmak mümkün. Düşük faiz oranları ve 60 aya kadar varan vade seçenekleriyle çiftçiler için son derece cazip olan bu kredi için Denizbank'ın çiftçilerden kredi için talep ettiği şartlar şunlardır:

    Kredi başvurusunda bulunan tüketicinin okuryazar olması
    ÇKS belgesinin bulunması
    Gelir belgesini bankaya teslim etmek
    Kredi çekecek olan müşterinin kredi notunun yüksek olması
    Başvuru gerçekleştirecek kişinin vergi levhasına sahip olması gerekmektedir.

    ŞEKERBANK ÇİFTÇİ DESTEK HİBE KREDİ

    ŞekerBank uygun ödemeli çiftçi kredisi seçenekleriyle çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Geniş kapsamlı kredi olanağı sağlayan bankanın tarım ve hayvancılık ile uğraşanlara özel kampanyalar yaparken acil nakit ihtiyaçları için de kredi veriyor. Şekerbank'tan şu kredilere başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz:

    Tarım Aletleri Kredisi (Traktör)
    Tarla Büyütme Kredisi
    Kırsal Kalkınmaya Destek Kredisi
    Şekerbank Tarım Ekipmanları Kredisi
    Tarım ekipmanları alımı ve yenileme durumunda olan çiftçinin tercih ettiği kredi şeklidir. 60 aya kadar varan vade seçenekleriyle ödemeyi hasat zamanında yaparak kolay bir biçimde ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

    Ekipman kredilerinde fatura bedeline göre kredi alabilirsiniz. Fatura tutarının %75'ine kadar kredi desteği sağlanmaktadır.

    Şekerbank Tarım Ekipmanları Kredinizin onaylanması için banka kredi sicilinizin iyi olması gerekmektedir. Şekerbank Traktör Kredisi de traktör almak isteyen çiftçilere sıfır veya ikinci el alımlarda kredi desteği sağlamaktadır.

    Şekerbank Tarla Büyütme Kredisi

    60 aya varan vade fırsatlarıyla tarlasını büyütmek isteyen ya da arazi alım satımlarda desteğe ihtiyaç duyan çiftçilerin yararlandığı bir kredi çeşididir. Alacağınız tarlanın ekspertiz değerine göre kredi talebinde bulunabilirsiniz. Buna bağlı olarak bu kredi paketi ile senede 1 veya ayda 1 ödeme yapabilirsiniz. Başvuran çiftçinin ÇKS belgesinin olması yanında icar belgesi veya arazi tapu fotokopisinin olması şarttır.

    Şekerbank Kırsal Kalkınmaya Destek Kredisi

    Avrupa Birliği kırsal kalkınma fonları diye adlandırılan IPARD, 10 yıla varan vade seçenekleriyle bu kapsamda kredi vermektedir. Çiftçilerin yaptıkları yatırımların %60'ına kadar hibe destek kredisi vermektedir. Kredi başvurusu yapmak için şu evraklar gereklidir:

    Kredi başvuru formu
    İş planı
    Projenin Fizibilitesi
    Fiyat teklifleri
    Proforma faturalar
    ÇKS belgesi
    Kimlikler

    VAKIFBANK ÇİFTÇİYE TAM DESTEK KREDİSİ

    Vakıfbank çiftçiye kredi desteği ile tarımsal faaliyetleriniz için kredi başvurunuzu banka şubesine şahsen yapmanız gereklidir. Çiftçilerimize bankanın sunduğu kredi kategorileri şunlardır:

    Yatırım döneminde verilen krediler
    Proje karşılığında verilen krediler
    İşletme kredileri

    Vakıfbank Çiftçi Kredisi Başvuru Evrakları Nelerdir?

    ÇKS Belgesi
    Kimlik aslı ve fotokopisi
    Eğer banka tarafından ipotek talep edilirse, taşınmaz fotokopileri
    İkametgah belgesi
    Söz konusu arazi kiralanmış ise kira sözleşme örneği

    ZİRAAT BANKSI ÇİFTÇİYE KREDİ DESTEĞİ

    Ziraat Bankası çiftçiye kredi aracılığıyla başvuru yapılabilecek kredi kategorileri şunlardır:

    İyi Tarım Proje Kredisi
    Hasat Pazarlama Kredisi
    Genç Çiftçi Kredisi
    Arazi Alım Kredisi
    Lisanslı Depoculuk Yatırımları
    Nakliye Aracı Kredisi

    Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Başvurusu Gerekli Belgeler Nelerdir?

    Tüzel Kişiler
    Çiftçi veya ÇKS belgesi
    Yetkili kişinin noter onaylı imza sirküleri
    Hangi odaya bağlı şekilde devam edildiğini gösteren belge
    Vergi beyanı
    Tüzel kişilik ana sözleşmesinin aslı ve kopyası
    Tarımsal işletmenin teşvik belgeleri
    İşletmenin son 3 yıllık detaylı bilançosu ve detaylı gelir tablosu ibraz etmesi gerekir.
    Bireysel Başvuru Sahipleri
    Çiftçi belgesi
    Kimlik belgesi fotokopisi
    İpotek edilen malın detaylı beyanı
    Tapu ya da kira kontratı
    İşletmenin 3 yıllık gelir tablosu ve bilanço ile başvuru yapması gerekir.
    Haberler Ekonomi 2020 yılı çiftçi destek kredisi veren bankalar hangileri?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri