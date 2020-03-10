2020 yılında çiftçi destek kredisi veren bankalar oldukça merak ediliyor. Çiftçilikle uğraşan vatandaşlar kredi alarak tarım arazilerini daha fazla geliştirmek istiyor. Çiftçiye kredi ürünleri ile bankalar, tarım ve hayvancılık desteğini sürdürüyor. Hesaplı faiz oranları, 60 aya varan vade ve hasatta ödeme geri ödeme planları ile çiftçilere kredi veren bankalar haberimizde yer alıyor.
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2020 yılı çiftçi destek kredisi veren bankalar hangileri?
Çiftçiye kredi ürünleri ile bankalar, tarım ve hayvancılık desteğini sürdürüyor. Hesaplı faiz oranları, 60 aya varan vade ve hasatta ödeme geri ödeme planları ile çiftçilere kredi veren bankalar şunlardır:
Denizbank
Şekerbank
Vakıfbank
Ziraat Bankası
QNB Finansbank
Halkbank
Yapı Kredi Bankası
ÇKS BELGESİ İLE KREDİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
Çiftçi kayıt belgesi ile kredi çekme şartları şunlardır:
ÇKS belgesi ile kredi veren bankaların başvuruda bulunulan müşterilerinde dikkat ettiği hususların başında KKB kredi notu değerlendirmesi vardır.
KKB kredi notu yüksek olsa dahi bankanın sizden talep ettikleri bunlarla sınırlı değildir. Banka sizden en az 2 tane çalışan eşlerinin onayı ile birlikte kefil isteyecektir. Başvuruda bulunduğunuz tarım kredisinin miktarına göre banka sizden ipotek talep edebilir. Üzerinize kayıtlı olan tarla ya da canlı hayvanlar varsa bu talebi atlayabilirsiniz. Banka, müşterisinden vergi daireleri tarafından verilen vergi borcu yoktur yazısı istemektedir.
SGK'dan ödeme dokumanı temin etmeniz gereklidir. Kredi başvurusunda bulunan tüketicinin kimlik fotokopisi ile başvuruda bulunması gereklidir.
DENİZBANK ÇİFTÇİ KREDİSİ
Denizbank çiftçi kredisi ile çiftçinin yüzü gülüyor. Acil nakit ihtiyacında 25.000 TL ile 50.000 TL krediye Deniz Bank çiftçi kredisi ile sahip olmak mümkün. Düşük faiz oranları ve 60 aya kadar varan vade seçenekleriyle çiftçiler için son derece cazip olan bu kredi için Denizbank'ın çiftçilerden kredi için talep ettiği şartlar şunlardır:
Kredi başvurusunda bulunan tüketicinin okuryazar olması
ÇKS belgesinin bulunması
Gelir belgesini bankaya teslim etmek
Kredi çekecek olan müşterinin kredi notunun yüksek olması
Başvuru gerçekleştirecek kişinin vergi levhasına sahip olması gerekmektedir.
ŞEKERBANK ÇİFTÇİ DESTEK HİBE KREDİ
ŞekerBank uygun ödemeli çiftçi kredisi seçenekleriyle çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Geniş kapsamlı kredi olanağı sağlayan bankanın tarım ve hayvancılık ile uğraşanlara özel kampanyalar yaparken acil nakit ihtiyaçları için de kredi veriyor. Şekerbank'tan şu kredilere başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz:
Tarım Aletleri Kredisi (Traktör)
Tarla Büyütme Kredisi
Kırsal Kalkınmaya Destek Kredisi
Şekerbank Tarım Ekipmanları Kredisi
Tarım ekipmanları alımı ve yenileme durumunda olan çiftçinin tercih ettiği kredi şeklidir. 60 aya kadar varan vade seçenekleriyle ödemeyi hasat zamanında yaparak kolay bir biçimde ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
Ekipman kredilerinde fatura bedeline göre kredi alabilirsiniz. Fatura tutarının %75'ine kadar kredi desteği sağlanmaktadır.
Şekerbank Tarım Ekipmanları Kredinizin onaylanması için banka kredi sicilinizin iyi olması gerekmektedir. Şekerbank Traktör Kredisi de traktör almak isteyen çiftçilere sıfır veya ikinci el alımlarda kredi desteği sağlamaktadır.
Şekerbank Tarla Büyütme Kredisi
60 aya varan vade fırsatlarıyla tarlasını büyütmek isteyen ya da arazi alım satımlarda desteğe ihtiyaç duyan çiftçilerin yararlandığı bir kredi çeşididir. Alacağınız tarlanın ekspertiz değerine göre kredi talebinde bulunabilirsiniz. Buna bağlı olarak bu kredi paketi ile senede 1 veya ayda 1 ödeme yapabilirsiniz. Başvuran çiftçinin ÇKS belgesinin olması yanında icar belgesi veya arazi tapu fotokopisinin olması şarttır.
Şekerbank Kırsal Kalkınmaya Destek Kredisi
Avrupa Birliği kırsal kalkınma fonları diye adlandırılan IPARD, 10 yıla varan vade seçenekleriyle bu kapsamda kredi vermektedir. Çiftçilerin yaptıkları yatırımların %60'ına kadar hibe destek kredisi vermektedir. Kredi başvurusu yapmak için şu evraklar gereklidir:
Kredi başvuru formu
İş planı
Projenin Fizibilitesi
Fiyat teklifleri
Proforma faturalar
ÇKS belgesi
Kimlikler
VAKIFBANK ÇİFTÇİYE TAM DESTEK KREDİSİ
Vakıfbank çiftçiye kredi desteği ile tarımsal faaliyetleriniz için kredi başvurunuzu banka şubesine şahsen yapmanız gereklidir. Çiftçilerimize bankanın sunduğu kredi kategorileri şunlardır:
Yatırım döneminde verilen krediler
Proje karşılığında verilen krediler
İşletme kredileri
Vakıfbank Çiftçi Kredisi Başvuru Evrakları Nelerdir?
ÇKS Belgesi
Kimlik aslı ve fotokopisi
Eğer banka tarafından ipotek talep edilirse, taşınmaz fotokopileri
İkametgah belgesi
Söz konusu arazi kiralanmış ise kira sözleşme örneği
ZİRAAT BANKSI ÇİFTÇİYE KREDİ DESTEĞİ
Ziraat Bankası çiftçiye kredi aracılığıyla başvuru yapılabilecek kredi kategorileri şunlardır:
İyi Tarım Proje Kredisi
Hasat Pazarlama Kredisi
Genç Çiftçi Kredisi
Arazi Alım Kredisi
Lisanslı Depoculuk Yatırımları
Nakliye Aracı Kredisi
Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Başvurusu Gerekli Belgeler Nelerdir?
Tüzel Kişiler
Çiftçi veya ÇKS belgesi
Yetkili kişinin noter onaylı imza sirküleri
Hangi odaya bağlı şekilde devam edildiğini gösteren belge
Vergi beyanı
Tüzel kişilik ana sözleşmesinin aslı ve kopyası
Tarımsal işletmenin teşvik belgeleri
İşletmenin son 3 yıllık detaylı bilançosu ve detaylı gelir tablosu ibraz etmesi gerekir.
Bireysel Başvuru Sahipleri
Çiftçi belgesi
Kimlik belgesi fotokopisi
İpotek edilen malın detaylı beyanı
Tapu ya da kira kontratı
İşletmenin 3 yıllık gelir tablosu ve bilanço ile başvuru yapması gerekir.